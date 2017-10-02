Оппоблок предложил снизить тарифы на ЖКХ, чтобы сэкономить на субсидиях

Оппозиционный блок предлагает в следующем году вдвое снизить тарифы на коммунальные услуги, чтобы сэкономить на выплатах субсидий. Об этом заявил лидер партии Юрий Бойко во время заседания Согласительного совета Верховной Рады во вторник, 2 октября.



Данное предложение, по словам Бойко, содержится в альтернативном варианте Госбюджета, который разработала и направила в Бюджетный комитет его фракция.



"Первое - мы учли дополнительные расходы за счет реальной инфляции, которая будет в следующем году. Второе - мы предлагаем снизить тарифы на коммунальные услуги вдвое, что позволит высвободить 28 млрд грн субсидий, которые нужно будет выплатить при неизменности тарифов. Третье - это уменьшение финансирования силовых и правоохранительных органов на 40% от сегодняшнего уровня. Я не беру армию, я беру другие правоохранительные органы", - сказал он.

