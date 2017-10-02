Защитник «Барселоны» Пике в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании

Защитник «Барселоны» Херард Пике заявил о готовности прекратить выступление за сборную Испании из-за того, что власти страны воспрепятствовали проведению референдума за независимость Каталонии. Об этом сообщает Goal.com.



«Мы не плохие люди, мы лишь хотим воспользоваться правом выбора. Весь мир видел, что сегодня случилось. Решение послать испанскую полицию в Каталонию было одним из худших в истории страны за последние 40 лет. Я готов уйти из сборной Испании, если кто-то в руководстве верит, что я могу быть проблемой для национальной команды», — заявил Пике, не сдержавший эмоций во время общения с журналистами.



По его словам, перед матчем чемпионата страны с «Лас-Пальмас», состоявшимся ранее 1 октября, футболисты команды обсуждали, стоит ли им выходить на поле. Встреча в итоге прошла при пустых трибунах, «Барселона» одержала победу со счетом 3:0.



1 октября в Каталонии проходил референдум о независимости, который власти Испании объявили незаконным. В течение дня в регионе проходили беспорядки, в столкновениях с полицией пострадали 460 человек. Мэр Барселоны Ада Колау осудила действия сотрудников правоохранительных органов по отношению к населению в ходе голосования.

