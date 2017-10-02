В украинском интернете нашли 82 сайта мошенников

В этом году в Украине специалисты зафиксировали уже 82 фишинговых сайта – мошеннических веб-ресурса, на которых преступники под видом оказания несуществующих услуг убеждают пользователей вводить конфиденциальные данные своих платежных карт, получая таким образом доступ к счетам граждан и воруя деньги. Об этом сообщает пресс-служба украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА.



"Если сравнивать статистику за первое полугодие 2017 года с показателями за тот же период предыдущего года, количество фишинговых сайтов сократилось на 29,5%", - сообщили в ассоциации.



Между тем, эксперты отмечают, что несмотря на статистическое уменьшение фишинговых сайтов, мошеннические схемы становятся все продуманней.



"Киберпреступники все чаще делают сайты с защищенным соединением, о котором говорит аббревиатура https в начале адресной строки. Ключевое здесь – буква s: ее отсутствие (если написано http, а не https) – это признак фишингового сайта. Теперь уже, наличие "s" уже не является гарантией того, что страница безопасна", - рассказали в пресс-службе.



Мошенники осваивают новые виды "услуг": трудоустройство (удаленная работа), получение онлайн-кредита, продажа авиабилетов. "Для получения зарплаты нужно было предоставить все данные платежной карты: не только номер, но и срок ее действия, трехзначный CVV2/CVC2-код безопасности с обратной стороны карты", - рассказали эксперты.



Отмечается, что одним из последних примеров деятельности преступников в 2017 году стал запуск в Интернете фишингового сайта-клона сервиса "Приват24", – сайт http://pb24corp.at.ua выманивал пароли доступа к "Приват24".

