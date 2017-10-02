В Украине сохранится прохладная погода

В ближайшие сутки сухую погоду на большей части территории Украины будет определять поле повышенного давления, лишь днем к западным областям приблизится атмосферный фронт c Центральной Европы; температурный фон останется ниже климатической нормы для этого периода, хотя холодный воздух медленно начнет отступать в восточном направлении.



Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник без осадков, лишь днем в большинстве западных областей местами кратковременный дождь.



Ветер преимущественно юго- восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области до 18°.



В Киеве во вторник без осадков. Ветер преимущественно юго- восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 03 октября самая высокая температура днем была 27,2 в 1999г., самая низкая ночью -2,1 в 1916г.



В среду в западных, северных, большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами возможны грозы; на остальной территории без осадков.



Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, на севере кое-где порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9° тепла, на побережье Черного моря до 12°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 12-17° тепла, на юге до 20°, в западных и северных областях 9-14°.



В Киеве в среду утром, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.

