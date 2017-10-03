Гройсман сделает субсидиям «обрезание»?

С началом октября в нашей коммунальной истории произошло «знаменательное» событие. Субсидии начали считать по-новому. Разумеется, ради экономии бюджетных средств. Социальная норма потребления газа уменьшена на четверть, цена на отопление снова будет повышена. И не важно, что увеличились долги населения по квартплате: реальные и виртуальные. Иногда мне кажется, что их специально «подбрасывают» в наши платежки накануне отопительного сезона. С долгами-то субсидии не назначаются...



После “свадьбы боеприпасов в Калиновке” у меня появилось новое хобби – быстрое чтение заголовков новостей. Тоже попробуйте, выходит забавно. На одну и ту же тему с десяток противоречий. И все – за один день. Если взять коммуналку, то выходит следующая картина:



Повышения цены на газ в отопительном сезоне 2017-2018 гг. не будет. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.



В "Нефтегазе" объявили о подорожании газа с 1 октября 2017 года.



В государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года.



В согласованном с МВФ финплане “Нефтегаза” на 2017 год есть увеличение цены на газ для бытовых абонентов на 19% – до 5873 грн. за тыс. куб.



Как я понимаю, правительство столько раз повторило “повышения цен на газ не будет”, что ему отступать некуда. Пришлось принимать постановление со статусом кво. Но как выполнить финансовый план "Нефтегаза", если не повышать цену на газ? Не выполнить тоже нельзя – МВФ накажет.



И тут креативные умники из правительства сообразили, что про газ они населению сказали, а про отопление нет. Не сказано – значит... будет сделано. И вот мы уже слышим, что повышение цен на газ мизерное, всего 3,1%, и не касается граждан, только промышленных потребителей. А вот очередное повышение тарифов на тепло будет касаться всех.



Причем как интересно все обставлено. 1 сентября появляется новость о том, что НАК "Нефтегаз Украины" начал заключение договоров на поставку газа с производителями тепла на следующий отопительный сезон без официально обнародованной на него цены. Потому что Кабмин не может назвать ему цену.



В этом сообщении скромненько указано, что “расчеты, проведенные в соответствии с нормами постановления Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, показывают необходимость повышения цены на газ, отпускаемый в рамках специальных обязательств (PSO), с 1 октября на 19% – до 5873 грн. за 1 тыс. куб. м (без НДС)”

Что в сухом остатке для нас, обывателей? Субсидий будут давать меньше, а получить их станет сложнее. Тарифы все равно вырастут. Но высокая квартплата не гарантирует тепло и горячую воду в квартирах. Как мы уже сказали, если ваши соседи не смогут платить и у многоквартирного дома/квартала/района будет большой долг, отключат всех. Даже зимой в мороз. Так обещают. СУСГ!