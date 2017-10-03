Гройсман сделает субсидиям «обрезание»?
С началом октября в нашей коммунальной истории произошло «знаменательное» событие. Субсидии начали считать по-новому. Разумеется, ради экономии бюджетных средств. Социальная норма потребления газа уменьшена на четверть, цена на отопление снова будет повышена. И не важно, что увеличились долги населения по квартплате: реальные и виртуальные. Иногда мне кажется, что их специально «подбрасывают» в наши платежки накануне отопительного сезона. С долгами-то субсидии не назначаются...
После “свадьбы боеприпасов в Калиновке” у меня появилось новое хобби – быстрое чтение заголовков новостей. Тоже попробуйте, выходит забавно. На одну и ту же тему с десяток противоречий. И все – за один день. Если взять коммуналку, то выходит следующая картина:
Повышения цены на газ в отопительном сезоне 2017-2018 гг. не будет. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
В "Нефтегазе" объявили о подорожании газа с 1 октября 2017 года.
В государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года.
В согласованном с МВФ финплане “Нефтегаза” на 2017 год есть увеличение цены на газ для бытовых абонентов на 19% – до 5873 грн. за тыс. куб.
Как я понимаю, правительство столько раз повторило “повышения цен на газ не будет”, что ему отступать некуда. Пришлось принимать постановление со статусом кво. Но как выполнить финансовый план "Нефтегаза", если не повышать цену на газ? Не выполнить тоже нельзя – МВФ накажет.
И тут креативные умники из правительства сообразили, что про газ они населению сказали, а про отопление нет. Не сказано – значит... будет сделано. И вот мы уже слышим, что повышение цен на газ мизерное, всего 3,1%, и не касается граждан, только промышленных потребителей. А вот очередное повышение тарифов на тепло будет касаться всех.
Причем как интересно все обставлено. 1 сентября появляется новость о том, что НАК "Нефтегаз Украины" начал заключение договоров на поставку газа с производителями тепла на следующий отопительный сезон без официально обнародованной на него цены. Потому что Кабмин не может назвать ему цену.
В этом сообщении скромненько указано, что “расчеты, проведенные в соответствии с нормами постановления Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, показывают необходимость повышения цены на газ, отпускаемый в рамках специальных обязательств (PSO), с 1 октября на 19% – до 5873 грн. за 1 тыс. куб. м (без НДС)”
В этом сообщении скромненько указано, что “расчеты, проведенные в соответствии с нормами постановления Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, показывают необходимость повышения цены на газ, отпускаемый в рамках специальных обязательств (PSO), с 1 октября на 19% – до 5873 грн. за 1 тыс. куб. м (без НДС)”.
После этого в СМИ пишут, что тарифы на тепло поднимут еще на 19%. Честно говоря, хочется верить, что это фейк, поскольку стоимость отопления в прошлом сезоне превышала размер пенсии у 75% пенсионеров. А теперь что? По 2 тыс. грн. платить за обогрев “однушки”? Или по 3-4 тыс. грн. – за двушку-трешку? Нет предела ценовому совершенству?!
И вообще, при таких чудовищных ценах остается уповать на то, что у поставщиков коммунальных услуг сохранились остатки здравого смысла. И они не поднимут тарифы до абсурдного уровня просто потому, что очень скоро захлебнутся неплатежами.
При этом верить в “спасение через субсидию” уже не приходится. Если в прошлом отопительном сезоне счастливых обладателей помощи от государства было 7,5 млн. человек, то в наступающем прогнозируют не больше 5 млн. А, может быть, и меньше.
Сокращать получателей начали уже давно, а с 1 октября будут делать это несколькими способами. Например, через снижение нормы потребления услуг, на которые начисляется субсидия. Так, на газовую плиту в домохозяйстве, которой пользуются для приготовления пищи, будет предоставляться 3,3 куб. м газа на человека вместо 4,4 куб. м газа. Норматив на газовую плиту для приготовления пищи и подогрева воды уменьшится до 5,4 куб. м/чел вместо 7,1 куба. Нормативы по электрической энергии для индивидуального отопления снижены с 65 кВт-ч до 51 кВт-ч на 1 кв. м отапливаемой площади. Очень удобная маленькая хитрость. Но не главная.
Второй способ – с 1 октября учитываются доходы граждан за полгода (I и II кварталы этого года), из которого уже вычтен налог на доходы физических лиц – 18%, а не за год, как было раньше. Догадываетесь, почему?
Потому, что с 1 января 2017 года был повышен размер минимальной зарплаты – до 3200 грн. Все резко “разбогатели”. Особенно с учетом роста цен. А считать предыдущую “минималку” невыгодно, может снизиться среднемесячный уровень дохода заявителя. Так он еще и субсидию получит. А задача ведь не в том, чтобы кого облагодетельствовать, а чтобы отсечь как можно больше просителей.
Третья хитрость – в субсидиях теперь отказывают должникам. Причем не только тем, кто задолжал за два месяца, как было раньше, а тем, у кого в квитанции ни с того, ни с сего нарисовался долг в сумме более 20 необлагаемых налогом доходов граждан, т.е. 340 грн.
Что в сухом остатке для нас, обывателей? Субсидий будут давать меньше, а получить их станет сложнее. Тарифы все равно вырастут. Но высокая квартплата не гарантирует тепло и горячую воду в квартирах. Как мы уже сказали, если ваши соседи не смогут платить и у многоквартирного дома/квартала/района будет большой долг, отключат всех. Даже зимой в мороз. Так обещают. СУСГ!
Я – честный квартироплательщик, регулярно оплачиваю коммунальные услуги, но в моих квитанциях постоянно мелькают какие-то подозрительные долги. Которые через месяц-другой сменяются на “переплаты”. У моих знакомых и соседей та же фигня.
Зачем нужен этот “парад ошибок”? Чтобы я не мог оформить субсидию, если такая деструктивная мысль придет мне в голову. Перестраховываются, гады. И не важно, что долгов на самом деле у вас нет. Раз пришла квитанция с долгом – никаких субсидий не будет, пока не разберетесь. Надо бежать со своими оплаченными квитанциями либо к поставщику услуг, либо в органы соцзащиты. С работы не отпускают? На то и расчет.
Моя соседка “замахалась” бегать с непонятно откуда взявшимся долгом в 540 грн. Ей то подтверждали задолженность, то говорили, что это ошибка. Но без договора о реструктуризации субсидию не переназначали. А тетка на базаре работает – держит киоск со всякой строительной лабудой. Ни торговать не может, пока бегает по инстанциям, ни доказать правоту. Короче говоря, махнула рукой – сошла с дистанции. Освободила государство от своих материальных проблем. И таких, как она, немало.
Но победа над “субсидиантами” в действительности пиррова. На начало 2016 года долги населения за услуги ЖКХ были 6 млрд. грн., а в начале 2017-го уже около 29 млрд. грн. Даже в богатом Киеве за отопление задолжали 1,35 млрд. грн. А общая задолженность жителей столицы составила 4,5 млрд. грн.
Государство в свою очередь накопило долги перед коммунальщиками по оплате субсидий в размере 24 млрд. грн. Из них 14 млрд. грн. погасили, приняв изменения в бюджет 2017 года, но, по слухам, реально перечислили предприятиям половину.
В 2017 году потребность в субсидиях оценивается на уровне 65 млрд. грн. Но в проекте бюджета на 2018 год на субсидии предусмотрено только 55 млрд. грн. Те, кто не получат субсидии и не смогут платить за дорогое отопление, тем более, если оно таки поднимется в цене на 19%, пополнят армию должников. Бороться с должниками обещают жестко. Вплоть до отключений целых городских районов от тепла, как отключали от горячей воды этим летом. Так что зимой может быть всякое.
Тем временем в осеннем воздухе витают идеи монетизации субсидий и кардинального изменения “маршрута”, по которому деньги идут транзитом из бюджета через предприятия теплокоммунэнерго на счета облгазов или НАКа. Коммунальные предприятия жалуются, что им ничего не достается на этой “пирушке”, и требуют свою долю.
Подливает масла в огонь и неразбериха с ценой на газ. Это же надо додуматься – заключать договора без указания стоимости основного товара! И еще меня умиляет идея “гибкой цены” на газ, “привязанной к импортному паритету, то есть стоимости газа на немецком газовом хабе NCG”. Чувствую, кое-кому “гарварды” не туда пошли...
P.S. Что в сухом остатке для нас, обывателей? Субсидий будут давать меньше, а получить их станет сложнее. Тарифы все равно вырастут. Но высокая квартплата не гарантирует тепло и горячую воду в квартирах. Как мы уже сказали, если ваши соседи не смогут платить и у многоквартирного дома/квартала/района будет большой долг, отключат всех. Даже зимой в мороз. Так обещают. СУСГ!