Белый дом: США ведут переговоры с КНДР только об освобождении американцев

США в настоящее время ведут переговоры с КНДР только об освобождении удерживаемых там американцев. Это сочла необходимым подчеркнуть в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



Во время регулярного брифинга для журналистов ее попросили прояснить позицию президента Дональда Трампа, изложенную им в воскресенье в своем микроблоге в Twitter: "Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он зря тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". Побереги энергию, Рекс. Мы сделаем то, что должно быть сделано!" "Человеком-ракетой" глава администрации США называет в последнее время лидера КНДР Ким Чен Ына.



"Мы ясно изложили свою позицию: сейчас не время для переговоров, - сказала Сандерс. - Единственное, о чем мы с ними говорили и о чем будем говорить, это о возвращении домой удерживаемых ими американцев <...> Ни о чем другом мы сейчас с Северной Кореей говорить не будем".



По словам пресс-секретаря Белого дома, "в КНДР по-прежнему удерживаются трое американцев".



На уточняющий вопрос, считает ли президент, что прибегать к дипломатии в отношении КНДР не имеет смысла, она ответила: "Есть разница между переговорами и оказанием дипломатического давления. Мы по-прежнему поддерживаем необходимость оказания дипломатического давления на Северную Корею, что мы и продолжаем делать. Но сейчас не время вести переговоры с Северной Кореей".

