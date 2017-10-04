Половая активность человека и его старение связаны

Бразильский Университет Риу-Гранди-ду-Сул выявил прямую зависимость продолжительности жизни от сексуальной активности, сообщает РИА "Новости". Существует теория одноразовой сомы. Согласно этой теории, старение - некий компромисс между воспроизведением и долгожительством. Тело вынуждено тратить энергию на обменные процессы. И, чем больше ресурсов используется для воспроизведения, тем меньше энергии остается на восстановление тканей и органов.



В рамках научной работы были взяты 80 самцов крыс в возрасте двух месяцев. Животных разделили на четыре группы, в которых они доживали до 3, 6, 12 и 24 месяцев. Потом грызунов умерщвляли. В каждой из групп было по две подгруппы: в первой животные спаривались с самками, а во второй оставались холостяками.



Органы и ткани животных после умерщвления подвергались тщательному анализу. Ученых интересовал уровень антиоксидантов и показатели окислительного стресса (концентрация активных форм кислорода) и вызванные им повреждения ДНК. Оказалось, у спаривавшихся животных была больше нагрузка на клетки, чем у животных, которые не спаривались с самками. Причем наибольший вред клеткам нанесла сексуальная активность в молодом возрасте.

