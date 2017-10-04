НБУ продаст на аукционе $100 млн

Национальный банк Украины в среду, 4 октября, объявил аукцион по продаже до 100 млн долларов. Как сообщается на веб-сайте НБУ, конкурентные заявки принимаются до 12:30.



Предыдущий аукцион состоялся 28 сентября. Тогда регулятор продал 36,4 млн долларов по курсу до 26,52 грн/$1.



Всего на аукцион были поданы заявки на 38 млн долларов по курсу от 26,5 грн/$1 до 26,52 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,5111 грн/$1.



По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривны на межбанковском валютном рынке к 10:00 среду снизился до 26,8197 грн/$1 с 26,7044 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день.



Торговый оборот к указанному времени составил $3,2 млн.

