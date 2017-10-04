Путин рассказал о готовности России к наступлению посленефтяной эпохи

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к наступлению посленефтяной эпохи.



«Я уверен, нашу страну никакие неожиданности врасплох не застанут. Мы готовимся к этому не только как Саудовская Аравия, но и как многие другие страны», — сказал Путин в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя».



Он также подчеркнул, что Россия готовится к работе с возобновляемыми источниками энергии.

