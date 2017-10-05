СБУ проведет антитеррористические учения в аэропорту "Борисполь"

Служба безопасности Украины проведет тактико-специальные антитеррористические учения в международном аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.



"5 октября э.г. в 14.00 Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области проведет плановое тактико-специальное учение на базе Международного аэропорта "Борисполь", - говорится в сообщении.



Отмечается, что тренировки будут проходить на одном из законсервированных терминалов и не мешать осуществлению запланированных рейсов и передвижению пассажиров аэропорта.

