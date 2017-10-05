Целостная зрада

Сначала о состоянии начальника Генерального штаба Муженко. Многие волнуются. Как он? Видит ли НЛО и космические корабли, бороздящие космос над Калиновкой? Хочу всех успокоить: все стабильно и прогнозировано. Больной наблюдал лишь отдельные объекты херообразной и шарообразной формы. Зато полностью прошли слуховые галлюцинации. Никаких сигналов из Тау Кита. Вообще. Тем не менее, парламентский комитет по вопросам местной обороны и национальной безопасности вонзил нож в спину верховному главнокомандующему, рекомендовав уволить космического «странника» с занимаемой должности.



А сейчас перейдем к теме, которая до судорог в конечностях волнует всех. Почти всех. Ну, примерно с десятка полтора особо развитых ипланов. Нет, речь пойдет не о пенсионной реформе. Тут все стабильно. Обещали повысить пенсии на три евро с первого октября? В ноябре получите все до копейки. Либо в декабре. Но со следующего, 2018 года точно.



Имею в виду уникальный, таинственный и сакральный проект закона о восстановлении целостности, суверенитета, контроля и ориентации оккупированных областей. Вчера читал его за чаем с сушками. Очень любопытно. На любителя, конечно. По формату текст документа напоминает резолюцию Европейского парламента о защите прав трансгендеров. Осознавая роль; принимая во внимание; основываясь на; руководствуясь… Можете сравнить, если хотите. Формат один в один. Но и это не важно. Согласно легенде, которую активно распространяли примерно три-четыре му… политика, закон позволит чудесным образом освободить оккупированные территории и заставит Путина бежать за Урал. Оказалось, наоборот – полная, стопроцентная зрада.



Я один из немногих, кто действительно прочитал этот документ. Все десять статей. Сначала слева направо, а потом справа налево. Ничего. Затем я стал выписывать каждую вторую букву каждого третьего предложения в абзаце. По легенде, должен появиться текст древнего заклинания украинских пралюдей, изгоняющий дух агрессора в нижний мир. Нифига. Ни «ПТН-ПНХ», ни даже «Путин – х…ло» нет. Применил метод Гадамера. Ну, вы его все знаете. Который Ханс-Георг. Герменевтика, толкование текстов, все дела. Уже и сушки кончились, а результата ноль.



Я так пониманию, авторы закона фактически легализовали ДНР и ЛНР в формате «оккупированных территорий». Они становятся полноценными субъектами международной политики. Подождите с обвинениями в сепаратизме. Не звоните пока в СБУ. Положь трубку, с…ка!

Прямо в тексте закона красными буквами прописаны «Минские соглашения». Любой расово правильный патриот из Тернополя, если его разбудить ночью ударом по печени, четко скажет: «Минськи угоды це зрада, воны не мають ниякои юрыдычнои сылы». То же самое заявит и спикер Парубий. Только с непередаваемым акцентом генетического происхождения

Законопроект четко указывает, что Путин оккупировал Донбасс и Луганск, однако ничего с этим поделать нельзя. Все зашло очень далеко, поскольку террористы обжились, тиранят украиноязычное население и вводят внешний экономический контроль за национальными предприятиями. Что надо сделать настоящим патриотам?Во-первых, на основании представления Генерального штаба, возглавляемого космонавтом-исследователем Муженко, необходимо четко определить границы оккупированных территорий. Подразумевается, что границы могут меняться, поэтому данную работу следует вести систематически, на постоянной основе.Во-вторых, определяется четкий правовой и международный статус Донецкой и Луганской областей. Это оккупированная Россией территория. Там действуют вооруженные силы РФ, российские администрации. Это все признается законом Украины.В-третьих, установлены четкие сроки освобождения Донбасса. Это может произойти в относительно недалеком, либо в отдаленном будущем. Тут все зависит от культурно-просветительской работы и «укрепления единства и целостности». Надо больше внимания уделять концертной деятельности в прифронтовой зоне, гуманитарной помощи, «поддержке культурных связей с оккупированными территориями, предоставлению доступа к украинским средствам массовой информации».Я так пониманию, авторы закона фактически легализовали ДНР и ЛНР в формате «оккупированных территорий». Они становятся полноценными субъектами международной политики. Подождите с обвинениями в сепаратизме. Не звоните пока в СБУ. Положь трубку, с…ка! Цитирую проект: «правительство постоянно осуществляет мониторинг состояния прав и свобод человека в оккупированных областях». То есть мы помним о тех, кто оказался под сапогом российского терроризма. Заботимся о них. Расширяем гуманитарные связи. Предоставляем доступ к СМИ. Мониторим. Ну а что еще можем сделать? Ничего. Что и закреплено в статье 6: «государство Украина не несет ответственности за противоправные действия РФ на территории Донецкой и Луганской областей». Не может нация вмешиваться в суверенные дела другой страны, которую планирует освободить в обозримом будущем от путинской диктатуры.Следующий момент: прямо в тексте закона красными буквами прописаны «Минские соглашения». Любой расово правильный патриот из Тернополя, если его разбудить ночью ударом по печени, четко скажет: «Минськи угоды це зрада, воны не мають ниякои юрыдычнои сылы». То же самое заявит и спикер Парубий. Только с непередаваемым акцентом генетического происхождения. Могу продолжать цитировать высказывания «глыб патриотической мысли». Но смысла нет. Статья 7: «…органами государственной власти обеспечивается приоритетность исполнения Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 16 сентября 2014 года и Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года». Три раза упомянут Минск. Три раза, Карл! Где дата начала войны с империей зла? Где колонны беспилотников, сбрасывающих зажигательные вещества на Кремль? Где сами вещества, без которых не может функционировать система противокосмической защиты нации?Не нашел ни одного упоминания о войне с РФ. Де-факто закон о «реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей» предусматривает интеграцию ДНР и ЛНР в состав России. АТО отменяется. Вообще. Вместо этого образуется Объединенный оперативный штаб ВСУ, главная задача которого – налаживание пропускного режима с «оккупированными территориями». Зрада? Несомненно.И не только я один почуял сладковатый запах предательства нации. «Национальный корпус» уже кидает в здание Верховной Рады взрывпакеты. Кипит разум возмущенный патриотов. Мустафа Найем разглядел зраду и призывает сплотиться в едином бойкоте. Что делать? Немедленно посадить всех авторов закона о «реинтеграции». Второе – разоблачить резидентурную сеть ботов Кремля во главе с Ириной Геращенко, пропагандирующих кремлевский план превращения оккупированных территорий в анклав РФ. Третье: провести разъяснительную работу с посольствами Европейского Союза на предмет того, что проект – полное говно (ответственный Парубий). И, наконец, перевести начальника Генштаба на постельный режим. У меня все.