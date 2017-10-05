Ученые создали суперклей для глубоких ран

Австралийские ученые создали эластичный хирургический клей, который может загерметизировать критические раны на коже или органах за одну минуту. Об этом сообщает Science Alert.



Суперклей называется METRO. Его разработали на основе белка эластина, который содержится в человеческом организме.



Ученые изобрели новый метод преобразования этого белка в полимер благодаря его смешиванию с метилметакрилатом и сырьем для производства органического стекла.



"Вы можете видеть, что METRO действует как жидкость, заполняя пробелы в соответствии с формой раны. Потенциальные сферы приложения очень широки - от лечения серьезных внутренних ран в аварийных ситуациях, например, после ДТП или в зонах военных действий, а также улучшение больничных операций ", - рассказал исследователь Энтони.



Одновременно отмечается, что работу клея проверяли лишь на животных – на свиньях. Сейчас собираются делать испытания на людях.



"Мы показали, что METRO работает в разных диапазонах и решает проблемы там, где не справляются другие доступные герметики. Теперь мы готовы приступить к тестированию на людях", - отметил Вайс.



Ученые отмечают, что изобретенный клей легко хранить. Отмечается, что клей может еще быстрее затвердеть, если посветить на рану ультрафиолетом. Когда он распадается, то не оставляет никаких токсинов в организме.

