В МВД заявили о предотвращении покушения на Авакова

Задержанные участники организованной преступной группировки «Торпеда» готовили покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом в четверг, 5 октября, заявил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает телеканал «Прямой».



«Есть материалы, которые подтверждают, что это планировалось. Они активно искали его адрес, установили его и активно готовились с помощью специальных технических средств осуществить покушение», — отметил Аброськин.



Он добавил, что злоумышленники собирались использовать для доставки взрывчатки квадрокоптер. «На этот раз рассматривали возможность применения квадрокоптеров и другой летательной техники для сброса взрывчатого вещества — гранаты и тому подобного. По адресу проживания министра. Есть все материалы, которые свидетельствуют о том, что такие шаги осуществлялись», — подчеркнул представитель Нацполиции, отметив, что заказчиками преступления были российские спецслужбы.

