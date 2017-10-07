Выходные в Украине будут относительно теплыми

В ближайшие сутки в Украине сохранится умеренно-теплая погода, хотя ночью в северо-западной части страны температура немного снизится. Погоду с дождем в южной и восточной части будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр. В южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях - дожди, днем в Одесской области сильный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, в южных и восточных областях ночью 7-12°, днем 13-19°, в Крыму 17-22°.



В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 13-15°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 октября самая высокая температура днем была +26,3 в 1966 году, самая низкая ночью -4,2 в 1939 году.



8 октября в Харьковской, большинстве южных и центральных областей дожди, местами сильные; на остальной территории местами небольшой дождь.



Ветер западный, северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 7-12 м/с, на юге и востоке порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 5-10°, в западных областях 2-7°, днем 10-15°, на юге и востоке 14-19°, в Крыму до 21°.



В Киеве - местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

