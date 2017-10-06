СБУ хочет запретить поездки украинских чиновников в Россию

СБУ подготовила законопроект об ограничении визитов в Россию украинским политикам, чиновникам и общественным деятелям, в котором предлагает ввести уголовную ответственность.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



"СБУ последовательно разрабатывает предложения по совершенствованию действующего законодательства, направленные на эффективное противодействие развязанной Кремлем "гибридной войне" против нашей страны. Очередным шагом правового регулирования противодействия российской агрессии стала инициатива главы СБУ Василия Грицака относительно запрета поездок политиков и чиновников в России", - отмечают в сообщении.



В частности, в проекте закона предусмотрена уголовная ответственность для чиновников за посещение России с целью причинения вреда национальным интересам Украины.



Отмечается, что соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины.

