НБУ обещает признать биткоин

Нацбанк будет ориентироваться на другие европейские центробанки относительно признания биткоина. Об этом заявил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари, передает Левый Берег.



По его словам, в Европе нет однозначного мнения, как поступать с криптовалютами.



"Каждая страна по-разному относится. Кто-то запрещает, кто-то регулирует, кто-то вообще не регулирует. Определения даются тоже абсолютно разные, начиная от товара и заканчивая инвестиционным активом, нематериальным активом. Кто-то называет деньгами, кто-то средством платежа, кто-то средством расчетов. То есть вариантов много. Мы на них смотрим, мы их анализируем, мы следим за тем, что ближе всего, - за позицией европейских регуляторов", - сказал он.



При этом, Бахтари лично считает биткоины ненадежными.

