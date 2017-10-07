СБУ поймала на взятке главного инспектора таможни в Херсонском порту

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым разоблачили на взятке главного инспектора таможенного поста "Херсон-порт".



Как сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook в пятницу, правоохранители задокументировали, что чиновник требовал $1 050 от украинца, вернувшегося из-за границы, за беспрепятственное прохождение багажа через таможенный контроль.



"Оперативники спецслужбы задержали главного инспектора на рабочем месте во время получения второй части взятки в размере $600. Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники СБУ изъяли еще $1 100", - говорится в сообщении.



В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, главному инспектору объявлено о подозрении в совершении преступления и задержан. Ведется досудебное следствие, которое устанавливает возможную причастность к коррупционному механизму других должностных лиц таможенного поста "Херсон-порт".

