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- Донецкие продолжают сидеть на финансовых потоках Украины или как Эдуард Самелюк дно Черного моря воровал
Донецкие продолжают сидеть на финансовых потоках Украины или как Эдуард Самелюк дно Черного моря воровал
Эдуард, многое время, проработав на высоких должностях государственных предприятий Украины, в том числе и в ГП Мариупольский морской порт, был замечен в расхищении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.
Эдуард Анатольевич был начальником отдела закупок в порту Мариуполь. После этих махинаций, на что следует обратить внимание правоохранительным органам Украины. Набрав «жирка» в несколько десятка миллионов долларов, решил вложить их выгодно в портовой флот и воровать куда больше и быстрее! Так он приобрёл часть ранее украденного у государства монополиста Черномортехфлота, у скандальных господ Бориса Кауфмана и Грановского, после чего начал воровать на углублении дна.
Работы по углублению дна в морских портах Одессы, стали почвой для очередных теневых схем. Он отдавал контракты по проведению работ сомнительным компаниям со смешным уставным капиталом. В 2015 году, проводился тендер по проведению дноуглубительных работ в порту «Южный». 5 ноября был определен победитель, который за 133,69 млн грн должен был произвести все необходимые работы по углублению дна. Им стала компания ТОВ «Лигос УА». Такая информация была официально опубликована в «Вестнике гос. закупок. Однако не сложилось, и уже 9 августа 2016 года действие договора было досрочно остановлено. Объем производимых работ, согласно договора составлял 472 тысячи кубических метров, а общая стоимость складывалась из расчета 283 грн/кубометр. Эта цифра является самой крупной за всю историю проведения подобных работ. Так, в качестве примера можно ознакомиться со сводной таблицей с ценами.
Однако стоимость работ особо не отличалась. Последняя предлагала ценник всего на 0,04% дешевле. Остальные потенциальные конкуренты по тем или иным причинам были отклонены. У одних компаний оказывался не полный пакет документов, у других неподходящее оборудование. Примечательно, что ТОВ «Лигос УА», который был основан в 2013 году, имеет всего 150 грн уставного капитала.
Этот факт даже у простых граждан, не говоря уже об профессионалах своего дела, должен был вызвать определенные сомнения. Согласно решения АМКУ, обе компании ТОВ «Лигос УА» и ТОВ «Укрзв’язокгідробуд» были признаны виновными в совершении договорных антиконкурентных действий, которые привели к искажению результатов тендера и были оштрафованы на 20,75 и 2,23 млн грн. соответственно. «Лигос» предпринял попытку «вернуть себе честь» - было изменено место регистрации, с Мариуполя на Кировоградскую область, а также Олексей Лагуткин, который ранее был директором компании, стал ее соучредителем. На его старое место было записано новое лицо – Игорь Константинов. Примечательно, что ранее, среди основателей компании числился и Эдуард Самелюк, который и принимал решение по предоставлению контрактов на основании тендеров.
Однако, в 2017 году это не помешало компании получить контракт на строительство причала Одесского морского порта. Сумма нового контракта составила 252,80 млн. грн.
Все эти нарушения и преступления стали возможны благодаря Винницкой крыше Господина Самелюка, на что прошу обратить внимание НАБУ и другие правоохранительные органы, а наша редакция будет внимательно за этим следить и предоставлять ещё новые факты об аферах этой интересной компании! Продолжение следует . . .