Донецкие продолжают сидеть на финансовых потоках Украины или как Эдуард Самелюк дно Черного моря воровал

Эдуард, многое время, проработав на высоких должностях государственных предприятий Украины, в том числе и в ГП Мариупольский морской порт, был замечен в расхищении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.



Эдуард Анатольевич был начальником отдела закупок в порту Мариуполь. После этих махинаций, на что следует обратить внимание правоохранительным органам Украины. Набрав «жирка» в несколько десятка миллионов долларов, решил вложить их выгодно в портовой флот и воровать куда больше и быстрее! Так он приобрёл часть ранее украденного у государства монополиста Черномортехфлота, у скандальных господ Бориса Кауфмана и Грановского, после чего начал воровать на углублении дна.

Работы по углублению дна в морских портах Одессы, стали почвой для очередных теневых схем. Он отдавал контракты по проведению работ сомнительным компаниям со смешным уставным капиталом. В 2015 году, проводился тендер по проведению дноуглубительных работ в порту «Южный». 5 ноября был определен победитель, который за 133,69 млн грн должен был произвести все необходимые работы по углублению дна. Им стала компания ТОВ «Лигос УА». Такая информация была официально опубликована в «Вестнике гос. закупок. Однако не сложилось, и уже 9 августа 2016 года действие договора было досрочно остановлено. Объем производимых работ, согласно договора составлял 472 тысячи кубических метров, а общая стоимость складывалась из расчета 283 грн/кубометр. Эта цифра является самой крупной за всю историю проведения подобных работ. Так, в качестве примера можно ознакомиться со сводной таблицей с ценами.

Однако стоимость работ особо не отличалась. Последняя предлагала ценник всего на 0,04% дешевле. Остальные потенциальные конкуренты по тем или иным причинам были отклонены. У одних компаний оказывался не полный пакет документов, у других неподходящее оборудование. Примечательно, что ТОВ «Лигос УА», который был основан в 2013 году, имеет всего 150 грн уставного капитала.

Этот факт даже у простых граждан, не говоря уже об профессионалах своего дела, должен был вызвать определенные сомнения. Согласно решения АМКУ, обе компании ТОВ «Лигос УА» и ТОВ «Укрзв’язокгідробуд» были признаны виновными в совершении договорных антиконкурентных действий, которые привели к искажению результатов тендера и были оштрафованы на 20,75 и 2,23 млн грн. соответственно. «Лигос» предпринял попытку «вернуть себе честь» - было изменено место регистрации, с Мариуполя на Кировоградскую область, а также Олексей Лагуткин, который ранее был директором компании, стал ее соучредителем. На его старое место было записано новое лицо – Игорь Константинов. Примечательно, что ранее, среди основателей компании числился и Эдуард Самелюк, который и принимал решение по предоставлению контрактов на основании тендеров.

Однако, в 2017 году это не помешало компании получить контракт на строительство причала Одесского морского порта. Сумма нового контракта составила 252,80 млн. грн.

Все эти нарушения и преступления стали возможны благодаря Винницкой крыше Господина Самелюка, на что прошу обратить внимание НАБУ и другие правоохранительные органы, а наша редакция будет внимательно за этим следить и предоставлять ещё новые факты об аферах этой интересной компании! Продолжение следует . . .