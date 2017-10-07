Белый дом: только Трамп удерживает мир от хаоса

Президент США Дональд Трамп вместе со своей командой не позволяет миру скатиться в хаос. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов, стенограмма которого размещена на сайте администрации главы государства.

«Я думаю, что президент удерживает мир от хаоса. Вокруг него собралась невероятная команда, которая помогает ему. Трамп добился огромных успехов на международной арене, работая с союзниками и сталкиваясь с врагами», — заявила она в ответ на вопрос о возможных противниках американского лидера в правительстве США.



25 сентября телеканал ABC News опубликовал рейтинг Трампа после восьми месяцев на посту президента США. Согласно исследованию, его популярность внутри страны оказалась рекордно низкой за 71 год. Так, 66 процентов опрошенных выразили уверенность, что 45-й президент сделал гораздо больше для раскола страны, нежели для ее объединения.



27 июня социологи из Pew Research Center увидели взаимосвязь между падением рейтинга одобрения политики Вашингтона и снижением доверия к самому главе государства. Опрос проводился в 37 странах мира, за исключением самих Соединенных Штатов.