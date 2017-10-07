В Украине в ближайшие сутки будет дождливо и относительно тепло

В Украине в ближайшие сутки 8 октября погоду большей части территории будет определять влажная и относительно теплая воздушная масса, лишь на западе страны сохранится более прохладный и сухой воздух, сообщает Укргидрометцентр. В западной части, и Донецкой и Луганской областях без осадков; в северных областях – ночью без осадков, а днем дождь; на остальной территории дожди, местами сильные. Ветер преимущественно восточный, юго-восточный, 5-12 м/с, в южной части и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в восточных и большинстве южных областей ночью 5-10°, днем 15-20°.

В Киеве 8 октября ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью 4-6°, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 октября самая высокая температура днем была 25,9° в 1935 году, самая низкая ночью -3,6° в 926 году.

В Украине 9 октября на всей территории, кроме западных областей, временами дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, на юге и востоке до 13°, в западных областях 1-6° тепла, в Карпатах около 0°; днем 9-14°, в южных и восточных областях 15-18°.

В Киеве 9 октября временами дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.