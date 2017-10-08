В ДНР назвали условия для обмена пленными с Киевом

Самопровозглашенная Донецкая народная республика приступит к процессу обмена пленными, как только Киев включит в списки 58 сторонников ДНР, сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.



По ее словам, украинские власти отказываются включать в списки 11 человек, которых обвиняют в совершении особо тяжких преступлений либо осужденных по соответствующим статьям, связанным с конфликтом в Донбассе, и 47 человек, которые, как считают в Киеве, не имеют отношения к конфликту. Омбудсмен также выразила сомнение в отношении выдвинутых обвинений.



"Мы со своей стороны настаиваем на включении указанных лиц в списки. Я в который раз призвала не подвергать категоризации удерживаемых лиц на территории государства Украины. Как только представители официального Киева включат в списки вышеупомянутых лиц, наша сторона сразу же приступит к их обмену в соответствии с Минскими договоренностями", — сказала она.



Морозова отметила, что есть проблемы с возвратом документов ранее освобожденных сторонников ДНР. Для их решения самопровозглашенная республика на переговорах в Минске предложила привлечь официальных представителей ООН, а украинская сторона дала на это согласие.



Омбудсмен добавила, что ждет ответных шагов от представителей Украины в Минске. "Надеемся на конструктивный диалог на следующей встрече, чтобы долгожданный обмен состоялся в ближайшее время", — сказала она.

