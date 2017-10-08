Де Вильпен: ЕС и Россия решат украинский вопрос, восстановив доверие

Украина в силу своего географического положения, истории и культуры должна иметь хорошие отношения и с Европой, и с Россией, а Франции и Германии следует восстановить доверительный диалог с Россией и проявить инициативу в решении украинского вопроса, заявил на 15-м Родосском форуме "Диалог цивилизаций" бывший премьер-министр Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен.



"Украина с ее географическим положением, историей и культурой обязана иметь хорошие отношения с Европой и с Россией… Она не решит своих проблем вхождением в Евросоюз", — сказал де Вильпен.



Он уверен, что сегодня Россия и Европа, прежде всего Германия и Франция, должны брать на себя ответственность и решать украинский вопрос "в диалоге и сотрудничестве".



"Франция и Германия, в сотрудничестве с другими странами, конечно, должны снова проявить инициативу в решении украинского вопроса и восстановить доверительные отношения с Россией. Мы должны учиться контролировать эмоции, чтобы восстановить доверие", — рекомендовал экс-премьер.



По его словам, "интенсивный диалог с Россией неизбежен", но сегодня отсутствует стратегия такого диалога и необходимо обновить то, что было начато несколько десятилетий назад в Хельсинки.



"А что касается экономики, то от санкций проигрывают обе стороны: и Россия, и Европа", — отметил де Вильпен. Кроме того, он в принципе считает экономическое сотрудничество "наиболее надежной защитой от вооруженных конфликтов" и верит в дипломатию. Поэтому Европа, по его мнению, всегда должна "ставить во главу угла диалог, а не санкции".



В юбилейном 15-м форуме "Диалог цивилизаций", который проходит 6-7 октября на греческом острове Родос, принимают участие 250 экспертов, политиков, бизнесменов, общественных, религиозных деятелей и ученых из десятков стан мира, с разных континентов. Среди них президент Чехии (2003-2013) Вацлав Клаус, президент Нигерии (2010-2015) Гудлак Джонатан, президент Мали (2012-2013) Дионкунда Траоре, российский исламовед Алексей Малашенко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, экс-генсек Совета Европы, соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" австриец Вальтер Швиммер, бывший федеральный канцлер Австрии и соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" Альфред Гузенбауэр.



Родосский форум "Диалог цивилизаций" и одноименный исследовательский институт основал российский специалист в области госполитики, управления и дипломатии, экс-глава ОАО "РЖД", общественный деятель и заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Владимир Якунин. По его словам, цель Родосского форума — "объединить усилия мировой общественности для конструктивного диалога и установления взаимопонимания между народами и культурами".



В 2001 году по инициативе иранского лидера Мохаммада Хатами страны-участники ЮНЕСКО приняли "Всеобщую декларацию о культурном разнообразии ЮНЕСКО", а Генеральная ассамблея ООН представила "Глобальную повестку дня для диалога между цивилизациями", определив принципы и цели межкультурного диалога. Форум "Диалог Цивилизаций" возник как попытка реализовать данную инициативу на практике — его учредили в 2002 году Владимир Якунин, американский предприниматель и общественный деятель греческого происхождения Николас Папаниколау и индийский футуролог Джагдиш Капур.



"Диалог цивилизаций" поддерживают государственные, общественные, религиозные лидеры, ученые и деятели культуры стран Европы и Азии, Ближневосточного региона, Северной и Южной Америки, Австралии. "Диалог" сотрудничает со многими общественными организациями и международными институтами по всему миру, в их числе ООН, ЮНЕСКО, АЛЕКСО (Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки), Совет Европы и Организация исламского сотрудничества. В 2013 году "Диалог цивилизаций" был наделен консультативным статусом при Экономическом и Социальном совете ООН.



За свою 15-летнюю историю "Диалог Цивилизаций" провел более 100 семинаров, круглых столов и лекций, свыше 30 региональных конференций в Европе, Азии и Америках, издал немало научной литературы. Крупнейшим ежегодным мероприятием с 2002 года стал Родосский форум.



В 2016 году Мировой общественный форум "Диалог цивилизаций" был преобразован в одноименный Исследовательский институт со штаб-квартирой в Берлине и отделениями в Москве и Вене. По словам создателей, это — "независимая, негосударственная организация, занимающаяся изучением вопросов международных отношений, международной безопасности". Основная миссия института — выработка рекомендаций по предотвращению развития конфликтов и снижению напряжённости в мире. Эти рекомендации в форме исследований и экспертных оценок предназначены для правительств стран и лиц, принимающих решение, экспертно-аналитического сообщества, бизнеса и СМИ.

