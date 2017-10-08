В Киеве проходит кинофестиваль "Покров"

Торжественное открытие XV Международного фестиваля православного кино «Покров» состоялось в Национальной опере Украины 6 октября. Тема фестиваля в этом году — «Молодость не равнодушна» — определила нестандартную программу мероприятия. Зрителей ожидал брейк-данс и показ дизайнерских платьев, фильм о священниках, в молодости посвящавших себя рок-музыке, и многое другое.

После общей молитвы вниманию зрителей было представлено видеообращение Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.



«Очень радостно, что в фестивале "Покров" удается приобщить такой мощный информационный институт как кинематограф к великому делу — воссозданию в человеке здорового образа», — сказал Его Блаженство.



«Кинематограф сегодня дает возможность освещать социальное служение, которое совершает наша святая Церковь. В кинолентах может быть показана красота духовной жизни, христианских добродетелей. Сегодня мир наполнен самой разной, противоречивой информацией, и очень важно в этом информационном потоке показать правильные категории мышления, которые делают человека благородным», — сказал Предстоятель и поблагодарил всех, кто сделал проведение фестиваля возможным.



Источник: www.pokrovkino.com/







