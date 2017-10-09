МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры

Давление властей США на телеканал RT вынуждает Россию применить к американским СМИ аналогичные меры. Такое заявление в интервью программе "Итоги недели" в воскресенье на телеканале НТВ сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Представитель ведомства назвала применение всей "имеющейся машины" (включая административный ресурс и пропаганду в США) в отношении российского телеканала "особым случаем".



После квалификации действий США как ограничение деятельности RT к американским СМИ и журналистам в России могут быть применены ответные меры, заявила Захарова.



"Никакой разницы, являются ли СМИ государственными, финансируются через небольшую, опосредованную цепочку по линии американских государственных органов, либо это частные - для нас этой разницы нет", - добавила представитель МИД РФ.



По словам представителя МИД, власти РФ никогда не использовали законодательство в отношении зарубежных корреспондентов с целью давления, цензуры или политического влияния.

