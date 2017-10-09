В Крыму национализировали Ханский дворец

Госкомрегистра Крыма зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца в Бахчисарае, сообщает "РИА Новости Крым" со ссылкой на пресс-службу регистра.



"Таким образов музей-заповедник перешел в республиканскую собственность", - говорится в сообщении.



Как известно, Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника, а также является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище, мечеть.



