Пермские балерины исполнили 32 фуэте в поддержку "Матильды"

Артисты Пермского балета исполнили танцевальную композицию в поддержку фильма Алексея Учителя "Матильда", вокруг которого ведутся ожесточенные баталии, сообщает "Рифей-Пермь". Видеоролик "Танцуем, как Матильда" в своем Instagram выложила балерина Анна Пушвинцева-Поистогова, сопроводив запись хэштегами #МатильдаДа и #32фуэте. "Это в поддержку фильма "Матильда". Чтобы его уже наконец показали нам", - пояснила артистка.



Балерины решили повторить 32 фуэте, которые в свое время исполняла главная героиня картины Учителя - прима-балерина Мариинского театра, заслуженная артистка Его Величества Императорских театров Матильда Кшесинская.



Кшесинская исполнила на сцене Мариинского театра 32 фуэте подряд первой среди русских танцовщиц. До нее с этим трюком перед русскими зрителями выступали только итальянские балерины, в частности Эмма Бессон и Пьерина Леньяни.



В съемках фильма о Матильде Кшесинской приняли участие 50 учениц пермского государственного хореографического училища и главный балетмейстер театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Алексей Мирошниченко, сыгравший эпизодическую роль хореографа Андре. Артист также поставил для фильма балетные сцены, отмечает "Комсомольская правда в Перми", а солистка Пермского театра оперы и балета Дарья Тихонова дублировала исполнительницу главной роли Михалину Ольшанскую на сцене.



Фильм Алексея Учителя рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Активную кампанию против выхода картины ведет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ей не понравилось, что режиссер затронул столь скользкую тему - по мнению экс-прокурора Крыма, причисленного к лику святых царя следует показывать соответствующим его статусу образом.



В Перми фильм покажут в двух кинотеатрах - "Премьере" и "Киномаксе". Премьера "Матильды" состоится 26 октября.



Со скандалом вокруг "Матильды" связаны несколько криминальных историй. Организация "Христианское государство - Святая Русь" в январе угрожала сжигать кинотеатры, которые будут показывать фильм Учителя, после чего разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката. Лидеру организации "Христианское государство" Александру Калинину 30 сентября было предъявлено обвинение по делу о давлении на кинотеатры.



В ночь на 31 августа злоумышленники бросили "коктейли Молотова" в окна здания в Санкт-Петербурге, где находится студия режиссера Алексея Учителя. В результате возник пожар, который был оперативно потушен. Никто не пострадал.



4 сентября в центральный вход кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге врезался на УАЗе житель Ирбита Денис Мурашов и устроил пожар. Инцидент пресса также связала с "Матильдой".



11 сентября противники картины подожгли автомобили у офиса компании адвоката Учителя Константина Добрынина в Москве. Поджигатели оставили записку "За Матильду гореть".







