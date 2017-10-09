В Крыму впервые пройдет съезд представителей украинских диаспор

В Крыму впервые состоится международный съезд представителей украинских диаспор из различных стран. Об этом сообщил РИА Новости глава госкомитета правительства республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.



"Крым выбран для международного съезда закономерно. Именно здесь украинские диаспоры готовы заявить всему мировому сообществу, что киевский режим не имеет право выступать от имени всего украинского народа", — сказал Смирнов.



В форуме, в том числе, примут участие представители Украины, а также диаспор из Белоруссии и Молдавии.



Официальная программа начнется с возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко, затем состоится посещение музея украинской вышивки имени Героя Украины Веры Роик и классов с украинским языком обучения в Симферопольской академической гимназии.



Центральным событием станет международный круглый стол на тему "Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом".



По данным последней переписи, в Крыму проживает около 300 тысяч украинцев. Украинский язык, согласно Конституции Крыма, наравне с русским и крымско-татарским, признан государственным. В республике также активно действует украинская община.

