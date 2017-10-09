Россия и король: дружба после «бумеранга»

Не думал, что дружба после ушиба бумерангом бывает такой крепкой. Когда турки сбили российский самолет, они даже не подозревали, что через два года будут покупать у РФ С-300. А Саудовская Аравия – это вообще нонсенс. Она была ключевым звеном плана Обамы обрушить «колосса на нефтяных ногах». То есть Россию. Сами чуть не обанкротились, удерживая цену на нефть в пределах $25 за баррель. И что мы видим? Старый король в Кремле, принц-наследник – друг России, и королевство хочет купить С-400. Зачем? Потому что это круто!



Казалось бы, какое нам дело до визита престарелого короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву в 65-летие Владимира Путина? Тем более что саудовскому королю уже 81 год, он все чаще отдыхает в Марокко, а страной управляют преемники, которые то и дело меняются по воле монарха. Но дело наверняка есть.



И даже не потому, что АНТК “Антонов” упорно продолжает делать самолет, предназначенный для Саудовской Аравии. Пока только один, но мы мечтаем о серии. А потому, что от Саудовской Аравии во многом зависит цена на нефть. В свою очередь от цены – экономическая устойчивость России.



Полтора года назад мы уже цитировали статью египетского публициста Имада Аннана, опубликованную в арабской газете NoonPost. Это была даже не статья, а блог. С красноречивым заголовком – «Нефть в обмен на Асада: готова ли Россия принять предложение Саудовской Аравии?».



Речь там шла о том, что Саудовская Аравия играла на стороне противников Башара Асада. Цены на нефть в 2014-м сбили искусственно, полагая, что Россия в условиях санкций не выдержит экономически и откажется помогать Сирии. Но РФ продержалась дольше, чем все рассчитывали. А победа в Сирии изменила глобальный расклад сил.



И в результате первыми дрогнули не русские, а саудиты. По данным МВФ, из-за низких цен на нефть страны Ближнего Востока только в 2015 году потеряли совокупно $360 млрд. В том же 2015-м году валютные резервы Саудовской Аравии сократились на $73 млрд., из зарубежных инвестиционных фондов были отозваны активы еще на $70 млрд.



Однако последствия были не только экономическими, но и политическими. 21 июня 2017 года престарелый король официально сменил наследника и назначил на этот пост своего 31-летнего сына, кронпринца Мухаммед бин Салмана. Надо сказать, что у короля пять жен (по Корану положено четыре, но старшая в 2011 году скончалась, открыв дорогу молодым, – автор) и соответственно большой выбор наследников трона – всего их 13



Нам в этой ситуации надо молиться, чтобы пролоббированный американцами проект сборки 20 экземпляров транспортного самолета Ан-132, а в дальнейшем и строительство самолетов этой модели в Саудовской Аравии по лицензии ГП «Антонов» не накрылись медным тазом