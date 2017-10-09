Россия и король: дружба после «бумеранга»
Не думал, что дружба после ушиба бумерангом бывает такой крепкой. Когда турки сбили российский самолет, они даже не подозревали, что через два года будут покупать у РФ С-300. А Саудовская Аравия – это вообще нонсенс. Она была ключевым звеном плана Обамы обрушить «колосса на нефтяных ногах». То есть Россию. Сами чуть не обанкротились, удерживая цену на нефть в пределах $25 за баррель. И что мы видим? Старый король в Кремле, принц-наследник – друг России, и королевство хочет купить С-400. Зачем? Потому что это круто!
Казалось бы, какое нам дело до визита престарелого короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву в 65-летие Владимира Путина? Тем более что саудовскому королю уже 81 год, он все чаще отдыхает в Марокко, а страной управляют преемники, которые то и дело меняются по воле монарха. Но дело наверняка есть.
И даже не потому, что АНТК “Антонов” упорно продолжает делать самолет, предназначенный для Саудовской Аравии. Пока только один, но мы мечтаем о серии. А потому, что от Саудовской Аравии во многом зависит цена на нефть. В свою очередь от цены – экономическая устойчивость России.
Полтора года назад мы уже цитировали статью египетского публициста Имада Аннана, опубликованную в арабской газете NoonPost. Это была даже не статья, а блог. С красноречивым заголовком – «Нефть в обмен на Асада: готова ли Россия принять предложение Саудовской Аравии?».
Речь там шла о том, что Саудовская Аравия играла на стороне противников Башара Асада. Цены на нефть в 2014-м сбили искусственно, полагая, что Россия в условиях санкций не выдержит экономически и откажется помогать Сирии. Но РФ продержалась дольше, чем все рассчитывали. А победа в Сирии изменила глобальный расклад сил.
И в результате первыми дрогнули не русские, а саудиты. По данным МВФ, из-за низких цен на нефть страны Ближнего Востока только в 2015 году потеряли совокупно $360 млрд. В том же 2015-м году валютные резервы Саудовской Аравии сократились на $73 млрд., из зарубежных инвестиционных фондов были отозваны активы еще на $70 млрд.
Однако последствия были не только экономическими, но и политическими. 21 июня 2017 года престарелый король официально сменил наследника и назначил на этот пост своего 31-летнего сына, кронпринца Мухаммед бин Салмана. Надо сказать, что у короля пять жен (по Корану положено четыре, но старшая в 2011 году скончалась, открыв дорогу молодым, – автор) и соответственно большой выбор наследников трона – всего их 13
На первый взгляд, причин для тревоги не было – объем резервов королевства составлял $654,5 млрд. Но учитывая, что страна практически ничего не производит, кроме нефти, а жить привыкла на широкую ногу, их денег могло бы хватить лишь на... 7-8 лет безбедного существования.
Уже за первый год “ценового эксперимента” дефицит бюджета Эр-Рияда составил 21,6% ВВП (более $151 млрд.), в 2016 году – 19,4% ВВП. Также в 2015-м Саудовская Аравия впервые за 25 лет взяла деньги в долг за границей. Страна заняла $10 млрд. сроком на 5 лет. А в 2016-м окончательно поняла, что игра по “нотам Обамы” обходится ей слишком дорого.
Тем более что до победы Дональда Трампа на президентских выборах оставалось совсем немного, а саудовские источники в Вашингтоне оказались гораздо лучшими прогнозистами, чем украинские – однозначно поставившие на Хиллари Клинтон.
В результате в ноябре 2016 года было достигнуто, можно сказать, историческое соглашение “ОПЕК +” (о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки, – автор). Эта сделка стала возможна благодаря тому, что в ней приняла участие Саудовская Аравия, которая два года подряд, под влиянием американцев, отказывалась от сокращения добычи. В итоге, как было заявлено во время визита короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву, это позволило российскому и саудовскому бюджетам дополнительно привлечь около $40 млрд.
Однако последствия были не только экономическими, но и политическими. 21 июня 2017 года престарелый король официально сменил наследника и назначил на этот пост своего 31-летнего сына, кронпринца Мухаммед бин Салмана. Надо сказать, что у короля пять жен (по Корану положено четыре, но старшая в 2011 году скончалась, открыв дорогу молодым, – автор) и соответственно большой выбор наследников трона – всего их 13. То, что он выбрал не старшего из них, а лишь первого ребенка третьей жены, и заменил им другого наследника – крайне влиятельного Мохаммеда бин Найефа, имеющего репутацию американского протеже, говорит о многом.
Именно бин Найеф с 2014 года курировал антироссийское направление в Сирии и помощь врагам Башара Асада. Да и длительный отказ Саудовской Аравии от ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК, что по замыслу советников Обамы должно было поставить Россию на нефтяные колени, было делом его рук.
Более того, Мохаммед бин Найеф был одним из немногих “не первых лиц”, кто удостоился длительной персональной аудиенции с президентом США Бараком Обамой в Овальном кабинете. Где саудовский гость наверняка мог вспомнить о том, как учился в американском штате Орегон и работал над укреплением американо-саудовских связей.
Нам в этой ситуации надо молиться, чтобы пролоббированный американцами проект сборки 20 экземпляров транспортного самолета Ан-132, а в дальнейшем и строительство самолетов этой модели в Саудовской Аравии по лицензии ГП «Антонов» не накрылись медным тазом
В то же время новый принц-наследник Мухаммед бин Салман курировал связи с Москвой и много раз бывал в России. Последний его визит датирован 30 мая 2017 года. На весьма теплой встрече с Владимиром Путиным оба заявили, что углубят сотрудничество в области нефтедобычи и будут работать над снижением своих разногласий по поводу Сирии. Путин тогда охарактеризовал Мохаммеда бин Салмана "очень надежным партнером, с которым можно договориться и быть уверенным, что эти соглашения будут выполнены".
Не знаю, о каких соглашениях идет речь, и говорилось ли там что-нибудь о нынешнем визите саудовского короля в Москву, но он, как видим, состоялся. И с неплохими результатами. Заявлено, что ограничение на добычу нефти, уже сохраненное до конца марта 2018 года, может быть продолжено и до конца будущего года. Это решится на ближайшем саммите ОПЕК в Вене в ноябре этого года.
В этом также немалая заслуга нового наследного принца, главная задача которого – дожить до коронации. С учетом двух (явно не последних) покушений и скоропостижной смерти его 26-летнего брата, это весьма сложная задача. Кстати, прежний наследник – проамериканский бин Найеф – якобы уже находится под домашним арестом. Российскую дипломатию можно поздравить с успехом.
А с чем поздравить украинскую дипломатию? Мы, конечно, хотели, чтобы Россия загнулась от низких цен на нефть, но это не вышло. Цена черного золота, которая колеблется вокруг отметки $45-55 за баррель, с одной стороны, нам выгодна, поскольку тянет за собой вверх цены на сырье и металл, которые мы экспортируем. Но с другой стороны, дорогая нефть – это и дорогой бензин. Правда, не в Украине, где мировые тенденции слабо влияют на тарифную политику АЗС.
Поэтому непосредственно в сложные геополитические игры арабского мира с “агрессором” мы никак не инкорпорированы. Можем лишь оценивать и наблюдать. В частности, за тем, как Саудовская Аравия “соблазняет” Россию предложением оплатить 100%-ное авансирование по многомиллиардному контракту на покупку передовой системы ПВО С-400 при условии, что Россия не поставит комплексы С-300 в Иран.
У Ирана и Саудовской Аравии, как известно, все очень сложно на почве религиозных разногласий (шииты-сунниты). Недавно они чуть не “подрались до войны”. Разрыв дипотношений ряда мусульманских стран с Катаром, где Россия пытается играть роль посредника в переговорах, продолжение этой истории. Поэтому новейшие комплексы ПВО – вопрос, скорее, престижа и “кто кого уделает”.
Нам в этой ситуации надо молиться, чтобы пролоббированный американцами проект сборки 20 экземпляров транспортного самолета Ан-132, а в дальнейшем и строительство самолетов этой модели в Саудовской Аравии по лицензии ГП «Антонов» не накрылись медным тазом. На нынешней ранней стадии. Пока, как понимаю, есть только один экспериментальный Ан-132D, который мы торжественно выкатили в декабре прошлого года. Потом закатили обратно на доработку. И больше о нем ничего не было слышно. Такие вот дела...