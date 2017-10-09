Хантсман заявил, что намерен работать в России на основе прагматизма

Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что намерен работать с руководством России на основе прагматизма и поиска взаимовыгодных решений. Видеообращение посла размещено на странице посольства Соединенных Штатов в Twitter.



"Ни для кого ни секрет, что сейчас отношения между США и Россией находятся на низкой точке, - сказал он. - Я рассчитываю работать вместе с российским руководством над изучением возможностей сотрудничества на основе прагматизма и поиска взаимовыгодных решений по проблемам, которые стоят между нами. Там, где у нас есть разногласия, я буду прямо и открыто представлять ценности и интересы США и с уважением и непредвзято слушать своих собеседников".

