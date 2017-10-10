Украинцы стали покупать почти в 6 раз больше б/ушных иномарок

С начала 2017 года в Украине было поставлено на учет в 5,7 раза больше ввезенных из-за границы бу легковушек, чем за первые девять месяцев 2016 года. С января в страну уже ввезено свыше 38 000 подержанных иномарок. Об этом пресс-служба ассоциации "Укравтопром".



На первичном автомобильном рынке в сентябре было зарегистрировано более 13 тысяч легковых автомобилей, в том числе 5336 бу авто.



Количество первичных регистраций автомобилей с пробегом почти вдвое превысило результат годичной давности, когда на такие автомобили уже действовали сниженные акцизы.



Самым популярными б/у на первичном рынке оказались машины Renault с показателем - 1000 первичных регистраций, что составляет 58% от общего количества зарегистрированных автомобилей этой марки в сентябре.



На второе место опустился Volkswagen – было зарегистрировано 974 автомобиля с пробегом, или 56% от общего объема этого бренда. На третьей позиции закрепилась Skoda (592 шт.). Новых и подержанных автомобилей этой чешской марки в сентябре было зарегистрировано примерно поровну. Opel стабильно удерживает четвертую строку рейтинга с результатом 362 б/у авто, что составляет 94% первичных регистраций марки за сентябрь. Замыкает пятерку лидеров Nissan – 268 б/у авто получили украинские номера, или 38% от общих продаж марки.

