Акунин закончил последний роман про Эраста Фандорина

Писатель Борис Акунин сообщил о завершении работы над последней книгой из цикла "Приключения Эраста Фандорина".



"Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии "Приключения Эраста Фандорина", - написал Акунин на своей странице в Facebook, предварив запись эпиграфом "Двадцать лет спустя".



По словам писателя, впереди еще много работы - редактура, ловля "блох", оформление, корректура. Роман должен выйти 8 февраля 2018 года, в двадцатую годовщину публикации первого романа серии - "Азазель".



Ранее в 2017 году стало известно, что британский телеканал взялся за экранизацию произведений, посвященных Эрасту Фандорину. Акунин, комментируя эти новости, отмечал, что "российские телеканалы с некоторых пор напрочь утратили интерес к дальнейшим экранизациям".



На сегодняшний день в цикл "Приключения Эраста Фандорина" входит 16 книг, включая только что анонсированную новинку. Серия включает в себя конспирологический детектив, шпионский детектив, политический детектив, великосветский детектив, диккенсовский детектив, этнографический детектив и другие характерные для Акунина жанровые изыски.



Экранизированы были три романа - "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник". В них главного героя сыграли Илья Носков, Егор Бероев и Олег Меньшиков. Также был анонсирован фильм "Декоратор" с Данилой Козловским в главной роли.





