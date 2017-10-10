«Украинский Сноуден» перешел на сторону Донбасса

Игры разведок на востоке Украины становятся все более захватывающими. Этот круговорот не останавливается с самого начала украинского конфликта, а два дня назад ситуация сделала новый неожиданный поворот. «Украинский Эдвард Сноуден» перешел на сторону повстанцев Донбасса. С собой он, разумеется, прихватил кипу документов и массу данных. В связи с этим снова встает вопрос, кто 17 августа 2014 года сбил над селом Грабово в Донецкой области самолет МН-17, в результате чего погибли 298 человек.

В мае этого года поступила информация о серьезном провале спецслужб на востоке Украины. Стало известно о том, что украинская армия провела спецоперацию для уничтожения всех материалов, которые указывают на присутствие боевых самолетов, предназначенных для выполнения боевых задач, вблизи села Грабово 17 августа 2014 года. Мы обсуждали это и на нашем сайте. То, что произошло в конце прошлой недели, предвещает нам продолжение этой истории.



Тогда западные СМИ проигнорировали информацию, которую первой получила и опубликовала онлайн-редакция политического издания «Совершенно секретно». Оно заявило о своем секретном источнике следующее: «Человек, который передал нам документы, всегда появляется из ниоткуда и уходит в никуда».



Является ли человек, который появляется из ниоткуда и уходит в никуда, тем самым «украинским Эдвардом Сноуденом», перешедшим на другую сторону? Речь о подполковнике Романе Лабусове, начальнике подразделения шифровальной связи СБУ. Является ли Лабусов тем самым таинственным человеком, о котором мы читали в мае? Возможно, нет, однако не это самое главное во всей истории.



Интересным кажется тот факт, что пятого октября, когда появилась новость о том, что Лабусов перешел в другой лагерь, Генеральная прокуратура ДНР заявила, что располагает новыми материалами, подтверждающими, что 17 августа 2014 года ракета ЗРК «Бук» была запущена из села Зарощинское в Шахтерском районе. На тот момент данный регион находился под контролем украинской армии.



«Мы располагаем данными, что пуск ракеты ЗРК „Бук" был осуществлен военнослужащими подразделения 156 зенитно-ракетного полка ВС Украины», — заявил Роман Белоус, начальник следственного управления Генпрокуратуры ДНР. По его словам, прокуратура выражает готовность к дальнейшему сотрудничеству с нидерландским следствием и формированию единой следственной группы.



А что же сказал главный герой этой истории? «Я подполковник СБУ, возглавлял шифровально-документальную связь, перешел на эту сторону, дабы вскрыть преступную деятельность правящей верхушки Украины», — сказал Лабусов на пресс-конференции. Он родился в Донецке, а с 2014 года служил в Мариуполе.



Говорят, что высокопоставленный офицер Лабусов передал несколько тысяч документов о деятельности украинских спецслужб на Донбассе. Нужно уточнить, что термин «шифровально-документальная связь» касается передачи и получения зашифрованной информации, как в бумажном, так и в электронном виде. Этот термин хорошо известен в среде разведчиков и контрразведчиков.



Так что на протяжении трех лет через Лабусова проходила информация, которую он умел расшифровывать или сам зашифровывал и отправлял дальше. Кстати, украинские спецслужбы все еще полагаются на старые российские стандарты шифрования, а россияне заменили свое оборудование более десяти лет назад. Украинцы этого не сделали. При этом ясно, что на Донбассе не ведется высокотехнологичная война или война спецслужб. Конфликт пробуксовывает, а разведывательная информация утекает, как минимум, в устной форме.



Отдел шифровально-документальной связи — техническое подразделение внутри Главного управления военной контрразведки «большого» Департамента контрразведки со штаб-квартирой в Киеве. Департамент был основан в 1988 году. В Мариуполе этот отдел располагал всего одним сотрудником — Лабусовым. То есть все, что было в регионе, проходило через его руки. Он мог собирать материал, делать фотокопии или фотоснимки, не боясь, что кто-нибудь будет его обыскивать.



И вот здесь стоит остановиться и задуматься. Почему Лабусов ждал более трех лет, чтобы перейти на другую сторону? Может, потому что хотел собрать как можно больше материала, или, возможно, его вынудили «коллеги» с Донбасса? Поскольку Лабусов родился в Донецке, весьма вероятно, что в тех краях у него остались очень близкие и дорогие для него люди, которые, возможно, попали в беду после новости о том, что их Роман работает над шифровками противника. Также вполне вероятно, что Лабусов с самого начала работал на ту сторону, на которую «перешел», а теперь лишь раскрыл себя, потому что, возможно, возникла опасность провала.



Кто знает, что из этого правда, или все дело в чем-то, что мы даже не можем предположить. Быть может, эта история — предзнаменование смены американской политики в отношении Украины? В случае разведчиков никогда ничего не известно. Их голова, как правило, столь же ценна, как и имеющиеся у них данные и умение обращаться с конфиденциальными материалами.



Большинство дезертиров из украинской армии перешло на другую сторону в течение первых лет войны. До 2015 года таких набралось чуть менее восьми тысяч. Самым важным дезертиром на сегодня является генерал Александр Коломиец, который встал на сторону Донбасса в 2015 году. Лабусов — самая значимая фигура, которая с тех пор сменила лагерь.



Если отвлечься от предположений о возможных мотивах Лабусова перейти на сторону ДНР, остается еще один важный вопрос. Он касается документов, которые подполковник привез с собой. Если это действительно материалы, которые могут однозначно подтвердить, что украинцы несут ответственность за сбитый самолет МН-17, тогда решение самой большой загадки украинской войны найдено. Все остальное было бы менее значимо и, вероятно, не заслужило бы повышенного внимания общественности.



Если Лабусов захватил с собой документы, которые свидетельствуют о том, что украинцы убили 298 человек, то российские СМИ были правы, назвав его «украинским Сноуденом». Подобное разоблачение серьезным образом изменило бы отношение широкой общественности не только к Киеву и Москве, которую уже принято обвинять в массовом убийстве безвинных людей, но и к Америке, а значит, и Европе. При таком сценарии США в итоге оказываются виноватыми в том, что, инициировав Евромайдан, поддержали украинскую хунту и военные преступления. Из-за подобного разоблачения возникло бы много вопросов к лауреату Нобелевской премии мира 2009 года Бараку Обаме, который в момент, когда был сбит рейс МН-17, официально являлся главной фигурой «свободного мира».



Вряд ли можно считать инсинуацией предположение, что Обама знал: украинцы (если это действительно сделали они) собираются сбить гражданский самолет. Наверняка он понимал, кем на самом деле являются его союзники, которым он отправлял печеньки. Подобное разоблачение может в корне изменить сознание людей по всему миру, а ведь это сознание уже проходит трансформацию. Вероятно, ждать ответов на эти вопросы нам осталось недолго, поскольку, если Лабусов привез в сумке или на флешке некие неопровержимые доказательства, ни Донбасс, ни Москва точно не станут с ним торговаться и обнародуют данные. Ведь что еще более полезное они могут от него получить?



Источник: Advance



