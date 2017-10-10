В Таиланде запретят курить на пляжах

Власти Таиланда запретят курение на туристических пляжах страны. Как сообщает Bangkok Post, речь идет о 20 прибрежных зонах. Курение на них окажется вне закона с ноября.



Как рассказал глава департамента морских и береговых ресурсов Таиланда Чатупхона Бурапхата (Jatuporn Buruspat), курение наносит значительный ущерб морским и береговым ресурсам. Он отметил, что решение о запрете было принято после проверки на пляже Патонг, расположенном на острове Пхукет. Здесь инспекторы обнаружили в среднем 0,76 окурка на квадратный метр.



Бурапхат отметил, что запрет будет введен в туристических зонах в районе Андаманского моря и Сиамского залива. При этом рядом с прибрежными зонами будут оборудованы специальные зоны для курения.

