Назван самый продаваемый в мире смартфон

Специалисты аналитической компании IHS Markit назвали самый продаваемый в мире смартфон. Лидером рынка оказался прошлогодний iPhone 7, о чем отмечается на официальном сайте компании.



Вторую позицию в списке занимает "старший брат" гаджета - iPhone 7 Plus. А замыкает тройку лидеров Galaxy Grand Prime Plus от Samsung.



Четвертое и пятое места в списке занимают iPhone 6s и Galaxy S8 соответственно. А следом идет Galaxy S8 Plus и гаджет фирмы Oppo.



Аналитики отмечают, что при сравнении с прошлогодними показателями, в продажах наметилась тенденция к снижению продаж топовых смартфонов.