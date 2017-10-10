Депутаты Рады посоветовали президенту Чехии меньше пить

Депутаты Верховной Рады выразили недовольство и возмущение в связи с заявлением президента Чехии Милоша Земана о том, что Киеву следует смириться с потерей Крыма. Например, представитель фракции «Батькивщины» Леонид Емец на своей странице в Facebook назвал политика падлюкой.



В свою очередь, внефракционный депутат Борислав Береза на своей странице в соцсети назвал чешского лидера феерическим мерзавцем. «Врачи недавно рекомендовали Земану меньше употреблять алкоголь. Но он заявил, что не будет пить меньше. После подобного заявления я вижу, что он тогда не соврал», — отметил народный избранник.



В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко посчитала слова Земана чудовищно циничными. «Это так грустно — видеть полную политическую деградацию. И так жаль было чешскую делегацию, которая чувствовала себя неловко и неудобно под этим потоком беспринципности и отсутствия морали и принципов», — сказала она.



Ранее в этот же день президент Чехии Милош Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом». «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — подчеркнул он.

