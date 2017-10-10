Аваков убежден, что Украине удастся вернуть Донбасс

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что на Донбассе будет восстановлен украинский суверенитет.



"Я оцениваю перспективы того, чтобы вернуть Донбасс, хорошими. А как это будет – через миротворческую миссию или освободительное движение или каким-то другим способом – я не знаю, посмотрим", - сказал глава МВД журналистам в Киеве на 14-й международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2017", отвечая на вопрос относительно перспективы введения миротворческой миссии на Донбасс.



А.Аваков также положительно оценил принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта о восстановлении государственного суверенитета в Донецкой и Луганской областях: "Этот закон … тот, который нужен".

