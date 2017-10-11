Опубликован "сверхэпичный" и "грандиозный" трейлер новых "Звездных войн"

На официальном YouTube-канале "Звездных войн" появился первый официальный трейлер к восьмому эпизоду саги "Последние джедаи".



В ролике продолжительностью две с половиной минуты Люк Скайуокер в исполнении Марка Хэмилла учит главную героиню "Пробуждения силы" Рей (Дейзи Ридли) управлять силой Вселенной и быть джедаем. В кадре также появляются героиня скончавшейся в декабре Кэрри Фишер - принцесса Лея - и Финн в исполнении Джона Бойеги.



"Российская газета" называет промо-ролик грандиозным, несмотря на то что "временами из картинки на экране начинают расти огромные ноги "Властелина колец". "Баланс Силы снова нарушен, и события развиваются с невероятной скоростью! Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и другим героям, уже знакомым зрителю по фильму "Звездные войны: Пробуждение силы", предстоит опасная схватка с могущественным Первым орденом", - цитирует газета официальный синопсис. А портал "Канобу" провозглашает трейлер "сверхэпичным", не вдаваясь в объяснения.



Напомним, восьмой эпизод "Звездных войн" выйдет в прокат 15 декабря. Премьера девятой части перенесена из-за смены режиссера и сейчас находится в производстве.





