Volkswagen разослал дилерам предупреждение о запрете на продажу грузовиков в Крыму

Дилеры Volkswagen получили от гендиректора российского представительства Маркуса Озеговича письмо с напоминанием, что в Крыму нельзя продавать грузовики, многоместные коммерческие автомобили и специализированные машины.



Два неназванных представителя компаний по продаже автомобилей заявили «Ведомостям», что впервые получили такое предупреждение. При этом источник газеты в самом Volkswagen утверждает, что подобные напоминания рассылают регулярно. Официально представительство компании никак не прокомментировало отправку письма.



В самом сообщении, с которым ознакомились «Ведомости», Озегович напоминает, что ограничения распространяются как на крымские компании, так и на тех, кто планирует использовать технику в Крыму. Продавать запрещено не только автомобили, но и запчасти к ним, в том числе через посредников.



Один из собеседников газеты предположил, что внезапное напоминание разослали из-за «истории с турбинами Siemens».



Санкции, запрещающие европейским компаниям работать в Крыму, были приняты в 2014 году после вхождения полуострова в состав России.



Летом 2017 года стало известно, что в Крым в обход санкций поставили парогазовые турбины Siemens, которые планируют использовать на новых электростанциях.



Siemens объявила, что российские партнеры намеренно ввели ее в заблуждение, обещали отправить турбины не в Крым, а в Краснодарский край. Компания обратилась в суд с требованием вернуть турбины. Предварительные меры об аресте турбин суд не поддержал.

