Гройсман – бог пенсионеров

Вот вы смеетесь над Гройсманом, называете его «винницким мясником», «человеком без образования». А ведь он бог пенсионеров. Премьер поименно знает всех, кто уже получил повышенную пенсию. После соответствующей реформы. Сегодня на заседании КМ он зачитал список счастливчиков, которым повысили денежное содержание. Поименно. «Николай Адамович, пожарный, вышел на пенсию в 1999 году, 47 лет трудового стажа, получил две тысячи гривен прибавки, Иван Петрович – три с половиной тысячи сверху, Сергей Иванович, шахтер…». И так далее. И брал он камни, и называл он их по именам, и образовалась куча. «Гройсман, пенсионная реформа, «Ощадбанк».



Вы можете представить себе Димона Медведева, зачитывающего пенсионный список России? Нет. Потому что это «мордор», «руина» и «рузкий мир». Гройсман – украинец. Он делает «капитальный ремонт страны». Все плачут, целуют ему пухлые руки и называют «наш мошиах». Ну, спаситель типа. Мессия нации.



Или возьмем пресловутые военные склады в Калиновке, которые были подорваны наземной, а местами и подземной диверсионно-разведывательной группой ГРУ ГШ МО РФ. Все растерялись, стали искать начальника Генерального штаба Муженко, министра обороны Полторака отзывать из Канады. А Гройсман наглядно продемонстрировал, что занимает свое место. В считанные секунды организовал блестящую спасательную операцию, о которой жители Калиновки и близлежащих сел вспоминают до сих пор.



Иван Сидорович, пенсионер. Во время взрывов спал, поскольку накануне плотно поужинал с самогоном. «И тут меня кто-то ласково по лицу так шлепает и говорит: Ваня, Ванечка, вставай, тикать надо! Думаю, жена моя опять глупости думает, глаза открываю – мать честная! Гройсман стоит. Как живой. Вокруг головы такой нимб светится. Он против лампочки стоял, просто вылитый ребе из синагоги. Ну, мы бросились собираться, накрыли на стол, сели, поговорили о пенсионной реформе и поехали в какой-то ночной стриптиз-бар».



В ту ночь мы очень волновались, поскольку грохотало страшно, думали, Путин перешел в наступление и начал брать нашу родную Винницу. Однако во двор заехала большая красивая машина, нас покидали туда и увезли. Сначала, конечно, испугались. Ну, типа на расстрел. Однако увидели Володю и успокоились. Он же свой, столько для людей сделал



Аркадий Игоревич, 52 года, страдал жидким стулом. Связался по «Ватс-апу» с местным медицинским центром, получил профессиональную консультацию и счет. После осознания суммы стул Аркадия Петровича моментально затвердел, стал упругим и частым

Давид Израилевич, старый работник культуры. «В ту ночь мы очень волновались, поскольку грохотало страшно, думали, Путин перешел в наступление и начал брать нашу родную Винницу. Однако во двор заехала большая красивая машина, нас покидали туда и увезли. Сначала, конечно, испугались. Ну, типа на расстрел. Однако увидели Володю и успокоились. Он же свой, столько для людей сделал. Бывало, на рынок приходил, он еще мальцом сопливым под столами бегал, так обязательно подойдет, поздоровается, спросит: «Дядя Давид, что я могу для тебя сделать?». И семья у него интеллигентная, и президенту очень повезло, что такой человек рядом. Да… А дом, конечно, сгорел, потому что туда прилетело. Если бы не Гройсман, не знаю, как бы все пережил».К сожалению, недалекие люди очень зло утверждают, что пенсионная реформа направлена на геноцид пожилых людей, которые не смогут выжить в нищенских условиях. Они клевещут. На заседании правительства Гройсман все это опроверг, зачитав список абсолютно счастливых пенсионеров, совершенно случайно попавших на карандаш Володе. Он же знает по именам все десять миллионов «пенсов».Думаете, на этом Гройсман остановится? О, вы не знаете Володю. «Мы сейчас начнем медицинскую реформу, которая позволит украинцам жить долго и счастливо. На следующей неделе парламент, надеюсь, сломает остатки устаревшей системы здравоохранения», – пообещал премьер. И можете не сомневаться: Володя свое слово сдержит. Теперь пенсионеры будут не просто богатыми, но и здоровыми. Они смогут ездить по миру, любоваться закатами на Бали, кушать устриц в уютном порту Марселя, где колесит на своем такси водитель из фильма «Такси» (1-4).Теперь деньги будут ходить за пациентом, а не пациент за деньгами. Встал, свистнул и пошел в поликлинику. А деньги, как верный пес, сзади бегут, поскуливая от нетерпения. Даже можно из дома не выходить. Сразу по «Скайпу» рассказать миловидной докторше с бирочкой «Лечу по протоколу. Свитланка» о своих проблемах. Без всяких очередей, талончиков и устаревших бумажных историй болезней. Как в боку стреляет, голова кружится, ноги немеют, простата, с…ка, пошаливает. Докторша выслушает все внимательно, пощелкает клавишами и напишет в «Телеграмм» диагноз.А через несколько минут придет с «Новой почтой» посылка с вкусной и полезной таблеткой. Вот о такой жизни мы все с вами, безусловно, мечтали. Да, врачи и поликлиники – это все устаревшие атрибуты советской жизни. Теперь есть Интернет, виртуальные офисы «семейных врачей» и передовые методики бесконтактного лечения. Пациент не должен грубо, в физической форме, взаимодействовать с врачом. Это все в прошлом. Пришла эпоха биткоинов, блокчейна, майнинга и стрима. Зарплата доктора будет определяться количеством лайков и репостов от благодарных пациентов. Плюс приятный бонус от местного крематория: можно заранее забронировать себе место в уютном колумбарии, оплатив его с помощью «Веб-мани».После успешной реализации медицинской реформы Гройсман проведет чрезвычайное заседание Кабинета министров, на котором зачитает список вылеченных пациентов:« – Аркадий Игоревич, 52 года, страдал жидким стулом. Связался по «Ватс-апу» с местным медицинским центром, получил профессиональную консультацию и счет. После осознания суммы стул Аркадия Петровича моментально затвердел, стал упругим и частым;– Анастасия Бандерлоговна, 31 год, активист и волонтер. Поступила в приемное отделение Н-ской райбольницы с аппендицитом. Под руководством опытных хирургов из чата сама провела себе операцию, оплатила аренду операционной, коммунальные расходы, вай-фай. И ничего не заплатила, поскольку за ней пришли деньги. В лице сожителя Гиви Кывиташивили. Анастасия выставила в «Инстаграмм» свои фотки до и после операции, а также два раза лайкнула посты премьера в «Твиттере»;– Кирилл, 22 года, системный администратор, эксперт языка «Питон». Катался на скейтборде в метро, попал под поезд. Неравнодушные граждане доставили его в отделение «Скорой помощи», где он получил, как следует из названия, помощь. Пролежав возле приемного отделения всю ночь, к утру Кирилл почувствовал себя гораздо лучше и сумел добраться до аптеки, где по скидочной карточке имени Супрун купил себе немного аспирина. Сейчас он очень активен. В сети. Но ходить пока не может».