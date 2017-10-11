Оснований для повышения цены газа для населения нет - Минэнергоугля

Министерство энергетики и угольной промышленности обнародовало новую формулу расчета цены на газ для населения. Об этом сообщает пресс-центр Министерства энергетики и угольной промышленности. "Согласно предложенному Минэнергоугля расчету цена газа на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года составит 5223,06 грн без НДС, что на 5,6% больше текущей цены.



Поскольку рассчитанная цена не превышает 10% текущей цены, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года", - говорится в сообщении.



В июле 2017 года Кабинет министров утвердил финансовый план "Нафтогаза" без повышения цены на газ для населения.



