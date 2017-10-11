В России намерены отрегулировать майнинг и обращение криптовалют

Государство намерено «возглавить и законодательно отрегулировать» выпуск и обращение криптовалют на территории России. Такое решение, объявил министр финансов Антон Силуанов, было принято на совещании по криптовалютам у президента РФ Владимира Путина.



«Договорились о следующем: о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга, процесса обращения», — сказал Силуанов.



«Государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать законодательно», — сообщил министр финансов, добавив, что пока не будет обсуждать «конкретные параметры» контроля за криптовалютами.



Какая именно государственная структура или ведомство будет отвечать за регулирование криптовалют, Силуанов не сообщил.



Совещание, посвященное криптовалютам, президент РФ Владимир Путин провел 10 октября. В совещании, в числе прочих, принимали участие министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



В России статус криптовалют, включая биткоины, в настоящий момент законодательно не урегулирован.



Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что ЦБ изучает вопрос использования криптовалют, но видит риски их использования, в том числе для мошенничества и финансирования терроризма.



Генпрокуратура РФ, в свою очередь, объявила, что считает криптовалюты денежными суррогатами, выпуск и оборот которых в России является уголовным преступлением.

