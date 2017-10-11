Мадрид попросил Каталонию объяснить, объявила она о независимости или нет

Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от руководства Каталонии однозначного ответа: была объявлена независимость региона или нет. Об этом он рассказал в обращении к нации 11 октября.



Рахой пояснил, что глава Каталонии Карлес Пучдемон должен занять четкую позицию, чтобы Мадрид мог планировать дальнейшие действия.



В частности, если Каталония формально объявит о своей независимости, то власти Испании будут готовы задействовать статью 155 Конституции, которая позволяет отстранить местное руководство от управления регионом для восстановления конституционного порядка.



Заявление Рахоя было сделано на следующий день после официального объявления об итогах каталонского референдума о независимости. 10 октября Пучдемон сказал, что власти Каталонии «получили право» стать независимыми, но предложил отложить декларацию на неопределенный срок.



По словам Пучдемона, отсрочка нужна для диалога с Мадридом по вопросу о процедуре отделения от Испании.



Мадрид не признает итоги проведенного в Каталонии референдума, так как он был признан неконституционным.

