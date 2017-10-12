Инфляция в Украине превысила прогноз НБУ

Фактическая инфляция превысила прогноз Нацбанка, опубликованный в Инфляционном отчете за июль 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



Так, в сентябре 2017 года потребительская инфляция составила 16,4% в годовом исчислении, а в месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 2%. При этом базовая инфляция в сентябре в годовом измерении замедлилась до 7,7% (в месячном измерении составила 1,9%).



Рост цен на сырые продовольственные товары в сентябре ускорился до 28,2% и имело наибольшее влияние на отклонение общей инфляции от прогноза. В частности, существенно ускорился рост цен на яйца, все виды мяса при значительных объемах экспорта и фруктов, в частности яблок, за низкие показатели их урожаев. Высокими оставались темпы роста цен на молоко и овощи.



Рост цен и тарифы, которые регулируются административно, прогнозируемо замедлился до 25,9%, поскольку в сентябре прошлого года произошло повышение тарифов на электроэнергию.



"Текущая динамика свидетельствует о дальнейшем усилении рисков отклонения инфляции от прогнозных показателей, опубликованных в Инфляционном отчете (июль 2017 года)", - отмечают в НБУ.



Новый прогноз инфляции будет объявлено 26 октября 2017 года.

