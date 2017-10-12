Украина: изгнание из еврорая

Европа смачно плюнула в Украину. Более циничного, зверского и отвратительного по своей сути унижения вставшей с натруженных колен нации еще не было. Парламентская Ассамблея Совета Европы продемонстрировала, что пляшет под дудку Кремля, приняв антиукраинскую резолюцию. Продажные девки Москвы из ПАСЕ проголосовали за снятие санкций с Путина и создание условий для возвращения агрессивной делегации Кремля в эту псевдоевропейскую международную организацию. Взносов от «Газпрома», падло, им захотелось.



Хочу подчеркнуть, что произошло это в тот самый момент, когда верховный главнокомандующий лично приехал в Страсбург с делегацией украинцев с ограниченными возможностями. И оцените весь трагизм ситуации: именно после блестящей речи гаранта, которую он произносил на десятках живых и мертвых языков ЕС, после того, как он уверенной рукой снял покров со стакана, который наполовину полон, а не пуст, эти, с позволения сказать, евродепутаты проголосовали предательскую резолюцию. Более того, они опустились до того, что, по прямой указке Кремля, учинили форменную обструкцию президента великой державы, задавая ему некорректные вопросы относительно расово-правильного закона об образовании. Раздули из мухи слона: представителям меньшинств просто измерят размеры черепа, чтобы классифицировать их национальную чистоту. Главком все опроверг, обосновал и блестяще доказал.



Однако прокремлевский президент ПАСЕ с труднопроизносимой фамилией протянула-таки, несмотря на мужественное сопротивление украинской делегации, проект резолюции, снимающей санкции с России. Более того, на следующий день начались бессмысленные дебаты по украинскому образовательному закону, в ходе которых были выдвинуты голословные и необоснованные обвинения.



Даже маленькая Венгрия, которую никто никогда и в грош не ставил в ЕС, имеет нас во все политические щели. Будапешт начал спецоперацию по территориальному разделу нации. МИД Украины выразил невероятно решительный протест, однако они закусили удила и по указке своих кураторов из ФСБ фактически стремятся разделить единую страну



Верю: все эти пропутинские политические органы будут разогнаны, и на их месте сформируют проукраинские структуры власти. И на открытии сессии ПАСЕ все, б…ть, будут стоя петь гимн нации. Они еще не знают, с кем связались. Недалек тот день, когда евромайдан придет в Европу

Для того, чтобы вернуться в европейскую семью, мы пошли на бесчисленные жертвы. Разрушили города, села, уничтожили практически всю промышленность, обесценили национальную денежную единицу. Вы, б...ть, хоть знаете, как мы ждали отмены визового режима? Для миллиардов украинцев это были символические ключи от европейского рая. За это стоял европейский майдан под руководством Мустафы Найема. За это гибли лучшие сыны, дочери и трансгендеры нации. Каким же нечеловеческим цинизмом надо обладать, чтобы открыть в ПАСЕ пятиконечную звезду «Небесной сотни», а затем поощрить агрессора в его агрессии против европейской державы?Три с половиной года мы засыпали в холодных, неотапливаемых квартирах, живя надеждой на счастливое и безбедное европейское будущее. Миллионы людей надеялись на план Маршалла для Украины. Кто такой этот Маршалл, никто не знает, но в пятьсот евро на рыло все верили. Неоднократно высшее руководство нации заявляло: все связи с Россией уже безвозвратно разорваны. Мы прошли точку невозврата, пункт отправки багажа и порвали, б...ть, в клочья Рубикон. Украинцы доверчиво отдали себя в руки Евросоюза, надеясь на взаимность и средства предохранения. И что мы получили взамен? Нашего многовекового врага, терзающего Крым и крымских татар, хотят вернуть в Европу. А мы?! Где оказались мы, я вас спрашиваю?Даже маленькая Венгрия, которую никто никогда и в грош не ставил в ЕС, имеет нас во все политические щели. Будапешт начал спецоперацию по территориальному разделу нации. МИД Украины выразил невероятно решительный протест, однако они закусили удила и по указке своих кураторов из ФСБ фактически стремятся разделить единую страну.Получается, что мы столкнулись с завистью и черной неблагодарностью так называемых «новых членов ЕС». Румыны, венгры, поляки и даже молдаване завидуют тому, что все нас любят в Европе. Три с половиной года мы были фаворитами, которых ласкали и орально, и по-всякому. А эти, с позволения сказать, партнеры затаили злобу лютую. И вот нашли подходящий момент, чтобы вбить клин в нерушимую европейско-украинскую дружбу.Предлог явно надуманный и не стоит даже выеденного на стадионе «Днепр» яйца депутата Березы. Закон об образовании призван сформировать новое поколение укро-европейцев, запрограммированных на работу в ЕС. Естественно, все они должны знать мову, поскольку именно так можно изгнать дух русского мира из неокрепших мозгов. И что в ответ?Нас начали превращать в изгоев. Унижать, диктовать, как нам интегрироваться в семью, из которой нас похитил Путин. Поймите: в Страсбурге унизили не президента, а всю нацию. Прогнившая Европа заигрывает с агрессором, пляшет под дудку «Газпрома» и хочет получать деньги от кремлевских олигархов. Но они не на тех напали. Мы не свернем с пути, который избрали на европейском майдане. Придет час, и Европа захлебнется от ужаса. Они поймут, что наша нация является еврообразующей силой континента. ЕС может развалиться из-за непреодолимых внутренних противоречий и подрывной деятельности Кремля. Зато останется Украина. Унижение в ПАСЕ, венгерская агрессия на Закарпатье, румынские выпады против нации – за все это они еще ответят. Уверен: когда наш друг и партнер Дональд Трамп даст летальное оружие и деньги, все там, в их е…ной ПАСЕ, совсем по-другому будут относиться к Киеву. Уже сегодня миллиарды простых европейцев полностью стоят на проукраинских позициях. Вы все знаете, как чехи отреагировали на провокационную пропутинскую речь президента Земана. Эта марионетка ФСБ предложила нам, великим и непобедимым, «забыть о Крыме». Буквально через несколько минут после этой провокации Кремля миллиарды простых жителей чешской столицы стали нести цветы к консульству Украины. Они просили простить их за своего президента. Многие несли свечи, плюшевые игрушки, различные предметы быта, в том числе бытовые отходы. Тонны писем поступили в адрес Украины. Там были трогательные детские рисунки, неумело изображающие некоторые органы на фоне национальных символов. Вот она, настоящая Европа, ставшая заложником амбиций Кремля.Верю: все эти пропутинские политические органы будут разогнаны, и на их месте сформируют проукраинские структуры власти. И на открытии сессии ПАСЕ все, б…ть, будут стоя петь гимн нации. Они еще не знают, с кем связались. Недалек тот день, когда евромайдан придет в Европу.