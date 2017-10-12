Гройсман: для роста ВВП не хватает инвестиций

Для успешного роста экономики Украине необходимы инвестиции. Об этом в четверг, 12 октября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями деловых кругов Канады, сообщает Правительственный портал.



"Мы закладываем на следующий год 3% роста ВВП. Мы понимаем, что этого недостаточно, и готовы улучшить этот показатель. Но возникает вопрос привлечения инвестиций", - заявил Гройсман.



По его словам, украинские власти заинтересованы в развитии международного и отечественного бизнеса в Украине, и открыто для любых предложений, которые будут способствовать этому процессу. Премьер также отметил роль в этом Канады.



"Соглашение о зоне свободной торговли - это хорошая возможность углубить сотрудничество, наполнить его конкретным содержанием - через реализацию совместных проектов и привлечения инвестиций", - сказано в сообщении.

