СБУ вызывает на допрос 5 россиян по делу крушения авиарейса MH17

Служба безопасности Украины вызывает на допрос подозреваемого в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines в 2014 году российского военного Сергея Дубинского и еще 4 россиян.



Повестки опубликованы в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" в четверг, 12 октября, передают Українські Новини.



Российский военный, бывший начальник разведки самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Сергей Дубинский (позывные "Петровский" и "Хмурый"), 9 августа 1964 года рождения, вызывается в Главное следственное управление СБУ на 26-31 октября для вручения сообщения о подозрении и допроса.



На эти же даты на допрос также вызваны граждане РФ, воевавшие на Донбассе, Олег Пулатов, Евгений Васильев, Эльдар Оруджев и Эдуард Гилазов.



Кроме того, на 16-19 октября в СБУ в рамках этого же уголовного производства вызываются на допрос граждане Украины Олег Шляпин, Сергей Браковский, Александр Дудниченко, Леонид Харченко.



Ранее международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала доклад, согласно которому российский военный Дубинский причастен к организации перевозки зенитно-ракетного комплекса "Бук", сбившего самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в Донецкой области.

