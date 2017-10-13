Раскрыт секрет самых страшных фильмов

Кинокритики портала CineFix разобрали приемы, использующиеся в самых известных и качественных хоррорах, и составили их рейтинг.







На первое место кинокритики поставили «неожиданный испуг», когда в спокойной сцене внезапно возникает страшный объект. Этот прием, использующийся в «Изгоняющем дьявола», «Призраке оперы», «Психо», «Малхолланд Драйв» и «Астрале», объявили наиболее действенным, поскольку он вызывает у зрителя выброс адреналина. «Это связано с причиной эволюционного возникновения страха — необходимостью моментально поднять свою задницу в случае опасности», — объясняется в видео.



Вторую строчку в рейтинге занял прием с сюжетным поворотом в конце хоррора, как, например, в лентах «Пятница, 13-е», «Молчание ягнят» и «У холмов есть глаза».



Третий метод — «последняя девочка». Это когда в фильмах-слэшерах («Чужой», «Хэллоуин», «Крик», «Кошмар на улице Вязов») единственным выжившим или последним погибшим оказывается персонаж женского пола. Критики предположили, что любители хорроров меньше сочувствуют мужчинам, остающимся с антагонистами один на один.

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Четвертым по важности приемом признали сюжетный поворот, когда в картине, где персонажи борются с монстрами, главным антагонистом оказывается обычный человек. Так, например, в фильмах «28 дней спустя», «Чужие», «Дьяволицы» и «Синий бархат».



На пятом месте — локация в виде «дома с привидениями». Такой прием встречается, в частности, в «Сиянии», «Ужасе Амитивилля», «Перебежчике» и «Полтергейсте».

