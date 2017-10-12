В Киеве дали тепло в детсады и медучреждения

В Киеве объекты социальной сферы подключаются к централизованному отоплению. Тепло начали получать детсады и медицинские учреждения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу на "Киевэнерго". "Киевэнерго подключает к централизованному отоплению объекты социальной сферы.



Тепло начали получать детсады и медицинские учреждения", - говорится в сообщении.



Отмечается, что дата подключения теплоснабжения для других объектов социальной сферы столицы и бюджетных организаций и учреждений пока остается неопределенной.

