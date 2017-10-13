В Раде подготовили законопроект о растаможке автомобилей-"иностранцев"

В Верховной Раде подготовили законопроект о растаможке автомобилей на иностранной регистрации



Об этом в эфире "5 канала" сообщила председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политик Нина Южанина.



"Я пытаюсь сейчас собрать руководителей исполнительной ветви власти и законодательной для того, чтобы в последний раз проговорить концепцию законопроекта, который мы будем предлагать. Она отлична от того, что говорили мы с участниками акции", – заявила Южанина.



По ее словам, главная причина, по которой автовладельцы не хотят растаможивать автомобили, - это не размер акцизного налога.



"Не в нем (акцизный налог, - ред.) вся причина, потому что еще есть уплата ввозной пошлины - 8,5%, НДС - 20% от стоимости автомобиля. Поэтому мы должны подойти взвешенно и на какой-то период времени принять такую шкалу акцизного налога, чтобы каждый гражданин, который захочет, смог привезти старый автомобиль", - подчеркнула председатель комитета.



Как она заявила, либерализация должна применяться с коэффициентом в зависимости от возраста автомобиля.

