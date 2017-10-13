Медведчук обвинил власть в ущемлении конституционных прав русскоязычных граждан

Лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что принятие Верховной Радой закона об образовании ― это не что иное, как наступление на конституционные права русскоязычных граждан.

«Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, жестко раскритиковавшей ВР за «языковую статью» закона «Об образовании», дает ответ на вопрос о том, нарушает ли данный закон права национальных меньшинств в Украине. 82 проголосовавших за резолюцию ПАСЕ, при 11 голосах против и 17 воздержавшихся — таков вердикт представителей объединенной Европы, ценности и стандарты которой Украина так рьяно отстаивает… исключительно на словах», — написал политик в своем блоге.

Он отметил, что в резолюции Ассамблеи говорится о том, что новое украинское законодательство не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. «Сухой дипломатический язык резолюции не способен в полной мере отразить истинное мнение представителей некоторых стран в отношении скандального закона... Как бы парадоксально это ни звучало, но Киев стал заложником проводимой им русофобской политики», — подчеркнул Медведчук.

Он указал, что согласно исследованиям, проведеннымЦентром Разумкова, 14% украинцев назвали русский язык родным, еще 17% считают родным языком украинский и русский в одинаковой мере, 68% граждан Украины считают родным языком украинский, при этом только 0,7% назвали родными другие языки. Таким образом, отметил политик, становится очевидно, что истинной целью «языковых» поправок к статье 7 законопроекта «Об образовании» является наступление, прежде всего, на конституционные права русскоязычных граждан.

Лидер «Украинского выбора» добавил, что такая резолюция ПАСЕ более чем закономерна, ведь статья 7 принятого закона нарушает многие законодательные акты и международные правовые документы, а именно: Декларацию прав национальностей Украины; статью 10 Конституции Украины и Решение Конституционного суда относительно толкования этой статьи; Закон Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств»; Закон «О национальных меньшинствах Украины»; Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

«Резолюция ПАСЕ со всей очевидностью подтверждает: 255 голосов депутатов Верховной Рады за антиконституционный, нарушающий права представителей национальных меньшинств закон ― это не что иное, как циничная попытка разыграть «языковую карту» в Украине и ущемить конституционные права русскоязычных граждан», — заявил В. Медведчук.